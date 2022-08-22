Масштабна повітряна тривога: ймовірність запуску ракет із Чорного моря

Окупанти можуть атакувати Україну одночасно 30 крилатими ракетами

Моніторингові групи повідомляють про ймовірність запуску ракет із акваторії Чорного моря. У багатьох областях України лунають сирени.

Станом на зараз повітряна тривога оголошена у таких областях:

Житомирська;

Київська;

Чернігівська;

Вінницька;

Черкаська;

Кіровоградська;

Дніпропетровська;

Одеська;

Миколаївська;

Луганська;

Херсонська.

Раніше повідомлялося, що корабельне угруповання в Чорному морі нарощує свою присутність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут. При цьому напоготові п'ять носіїв ракет типу «Калібрів» із загальною кількістю понад та один великий десантний корабель.

Нагадаємо, триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.