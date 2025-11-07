Масштабна пожежа в Буковелі: горить готель Premium Club SPA (відео)

На територію комплексу вже прибули пожежники

У Буковелі горить готель Premium Club SPA. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

На опублікованих кадрах видно значне задимлення та відкритий вогонь, який охопив верхню частину однієї з будівель комплексу.

На територію комплексу вже прибули пожежники, які працюють над ліквідацією займання.

Пізніше у Телеграмі Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області повідомило, що на Прикарпатті, у селі Поляниця, через пожежу в готелі евакуювали 70 людей. Постраждалих немає.

«Вогнеборці ліквідовують масштабну пожежу в Поляниці. Близько 15.00 спалахнула покрівля будівлі готелю. Евакуйовано 70 людей. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає», – повідомляє ДСНС.

Готель Premium Club SPA у Буковелі фото з відкритих джерел

Premium Club SPA позиціонується як стильний та сучасний готель, розташований на висоті 950 метрів над рівнем моря у Буковелі в Івано-Франуівській області.

Готель також відомий своєю концепцією поділу на два корпуси: один для сімейного відпочинку (Family), а інший – виключно для дорослих (Adults only). Гості комплексу мають доступ до SPA-зони та можуть відвідати ресторан Fandela.

