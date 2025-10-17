Розмова з головним чиновником з питань відбудови України: питання і відповіді

Динамічна розмова з Сергієм Сухомлином – людиною, яка 10 років керувала Житомиром, а тепер відповідає за відбудову всієї країни.

Центр визнав його суперефективним мером і мобілізував до столиці. Сухомлин замінив Мустафу Найєма на посаді голови Держагентства відновлення.

Рік потому ми з Віталієм Тараненком та Наталією Іжицькою говорили з ним чесно і напряму про таке:

Чому ми зустрічаємо вже четверту зиму з незахищеною енергетикою? (Питання ставились під гул генераторів у центрі Києва…Атмосферно)

Чому саме зараз треба ремонтувати дорогу на Буковель?

Чому відбудовувати села поруч із фронтом – це теж не «після війни», а прямо зараз?

Чому квартири для переселенців у Житомирі будують за цінами елітних ЖК у Києві? (Відповідь тут без іронії – ґрунтовна).

І, звісно ж, сакраментальне: «Чому так багато крадуть на відбудові?» Але тут пан Сергій вирішив випередити всіх: він сам написав заяву до НАБУ з проханням пройти поліграф: «Питайте все: чи брав хабарі, чи причетні родичі…».

НАБУ відмовило: «Немає правових підстав для поліграфа». Але й це ще не фінал... Нас все-таки чекає поліграфшоу міжнародного масштабу.