Автобан на Буковель. Служба відновлення скасувала тендер, яким зацікавилися журналісти

Очікувана вартість робіт складала 2,4 млрд грн

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області передумала проводити капітальний ремонт ділянки дороги Івано-Франківськ-Бистриця, яка могла стати альтернативним шляхом до гірськолижного курорту «Буковель». Очікувана вартість робіт складала 2,4 млрд грн.

10 жовтня «Главком» запитав Голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергія Сухомлина під час інтерв’ю, наскільки під час війни є гостра потреба у таких ремонтах доріг. На що посадовець відповів: до 2022 року дорога Івано-Франківськ-Бистриця рахувалася на балансі департаменту розвитку громад ОДА. У 2023 році Служба відновлення Івано-Франківської області замовила проєкт, а через рік було завершена розробка проєктної документації. Цього року оголосили тендер на капітальний ремонт. «Кошти ще не виділено. До кінця року, за умови фінансування, планується грейдерування покриття на ділянці Пасічна-Бистриця», – уточнив високопосадовець.

Сухомлин додав, що мости на цій ділянці дороги – у незадовільному стані. Вони побудовані ще в 50-х роках минулого століття. Якщо обвалиться один із них, від сполучення буде відрізана значна частина населення Прикарпаття.

Водночас, коли інтерв’ю із Сухомлиним готувалося до друку, стало відомо, що 14 жовтня Служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області відмінила цей тендер. Причиною вказала «відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг».

Як повідомляв «Главком», Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин заявив, що на сьогодні рівень готовності об’єктів із найвищим ступенем захисту, які встановлюються на підстанціях, наблизився до 54%. Ідеться про третій рівень захисту, а саме від ураження ракет та авіації.

Раніше Держагентство відновлення спростувало заяву мера Києва про фінансування укриттів.

«Декілька днів назад ми почули заяви від Києва про те, що місто виділило агентству 2,1 млрд грн на будівництво захисту для стратегічних об’єктів. Грошей нема, не було, і я думаю, що й не буде», – повідомив голова агентства.

За словами Сухомлина, агентство неодноразово повідомляло місту про готовність долучитися до будівництва укриттів, згідно з відповідною постановою уряду №522 від 26 квітня 2024 року, згідно якої агентство може бути залучене до таких проєктів.

Керівник агентства зауважив, що всі підстанції, на яких агентство відновлення забезпечило захист, витримали влучання ворожих засобів ураження і продовжують працювати.