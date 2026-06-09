Масштабна рятувальна операція на воді та в повітрі. Репортаж із навчань ДСНС у Черкасах

Мобільний центр швидкого реагування безпілотних систем ДСНС України є новоствореним підрозділом та перебуває на етапі організаційного становлення і комплектування

Державна служба України з надзвичайних ситуацій провела масштабні тактико-спеціальні навчання. На кількох локаціях авіаційні, наземні та водні підрозділи відпрацювали комплексні сценарії порятунку людей, ліквідації техногенних аварій та розмінування акваторій в умовах воєнних загроз, повідомляє кореспондент «Главкома».

Робототехніка та безпілотні комплекси

На першій локації відбулася презентація новоствореного Мобільного центру швидкого реагування безпілотних систем ДСНС (штат – 156 осіб, готовність 24/7) та Міжрегіонального центру на водних об’єктах. Фахівці відпрацювали взаємодію авіаційної ескадрильї, важкої робототехніки, підрозділів РЕБ та ремонту безпілотних систем.

❗️ДСНС провела масштабні тактичні навчання на воді та в повітрі в умовах воєнних загроз. Рятувальники на практиці відпрацювали сценарії порятунку людей, ліквідації техногенних аварій та підводного розмінування. Глава МВС Ігор Клименко підкреслив, що підрозділи ДСНС у всіх… pic.twitter.com/JPSiJNcBeu — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 9, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Командний пункт та радіаційний моніторинг

На базі автомобіля Ford Trucks розгорнули мобільний командний пункт для управління операцією під час надзвичайних ситуацій. Паралельно вертоліт Airbus H145D3 здійснив повітряну радіаційну розвідку на висоті 70-100 м.

За допомогою канадського обладнання RSI (гамма-спектрометри та детектори нейтронів) оператори в реальному часі моніторили радіоактивний фон, що критично важливо для виявлення загроз на ядерних об'єктах або у випадках терористичних атак.

Порятунок судна та гасіння пожежі на острові

За сценарієм, через падіння уламків БпЛА загорілося пасажирське судно. БпЛА DJI Matrice 300 RTK забезпечив координацію сил з повітря. Вертоліт EC225LP «Супер пума» за допомогою лебідки десантував рятувальника спецпідрозділу «Дельта», який евакуював постраждалих. Вертоліт Мі-8МТ скинув на вогонь 3000 кг води, а катери залучили пожежні лафетні стволи. Коли вогонь перекинувся на сусідній острів, літак Ан-32П здійснив точний скид 8000 кг води з висоти 40 м, після чого десантував парашутним способом чотирьох авіаційних рятувальників для надання допомоги людям.

фото: ДСНС України

Екологічна безпека та евакуація на воді

Унаслідок умовної аварії судна стався розлив нафтопродуктів. Хімічний захист ДСНС розгорнув 160 м бонових загороджень та залучив скімерну систему Lamor Minimax 25 для збору забруднення сорбентами. Водночас у відкритій акваторії два гелікоптери «Супер пума» штурмовим способом десантували вісьмох рятувальників та надувний пліт. Постраждалих підіймали на борт лебідками та транспортували на берег гідроциклами.

Спецоперації: Розмінування, радіаційна загроза та аеромедична допомога

Розмінування: Спецпідрозділ «Сігма» за допомогою ехолота та підводного дрона виявив на дні річки збитий БпЛА Shahed. Водолази підняли бойову частину підводним понтоном для подальшого знищення.

Радіаційна загроза: На узбережжі було виявлено уламки ракети Р-60МК зі збідненим ураном. Піротехніки десантувалися з Мі-8МТ, провели заміри випромінювання та знешкодили боєприпас.

Евакуація: Екіпаж «Супер пуми» провів екстрену аеромедичну евакуацію тяжкопораненого прямо з рухомого катера. Також вертоліт Мі-8МТ продемонстрував транспортування пошкодженої авіатехніки на зовнішній підвісці.

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Навчання підтвердили високу готовність ДСНС до використання інноваційних безпілотних систем та важкої техніки задля захисту громадян у найскладніших умовах.

Навчання стали частиною планових тактико-спеціальних тренувань, які регулярно проводять на Черкащині для відпрацювання алгоритмів дій під час надзвичайних ситуацій. Місцевих жителів ДСНС закликала зберігати спокій під час проведення подібних заходів.

До слова, раніше у Центрі журналістської солідарності піротехніки ГУ ДСНС провели для медійників заняття щодо поводження з вибухонебезпечними й підозрілими предметами. Старший сапер групи піротехнічних робіт Юрій Грицак розповів про всі небезпеки, які чатують на людей на звільнених від окупантів територіях.