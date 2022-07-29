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Як діяти, коли бачиш вибухівку: рятувальники провели навчання для журналістів

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 03:51 glavcom.ua
Як діяти, коли бачиш вибухівку: рятувальники провели навчання для журналістів
Журналісти опановували правила поводження з вибухонебезпечними предметами
фото: nsju.org

Фахівці продемонстрували муляжі найбільш поширених небезпечних знахідок та розповіли детально про кожен боєприпас

У Центрі журналістської солідарності, який створено на базі Івано-Франківської обласної спілки журналістів НСЖУ,  піротехніки ГУ ДСНС провели для  медійників заняття щодо поводження з вибухонебезпечними і підозрілими предметами. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

На тренінгу з мінної безпеки були присутні як внутрішньо переміщені працівники ЗМІ, так і місцеві, адже тема досить актуальна. Фахівці наголосили на порядку дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, продемонстрували муляжі найбільш поширених небезпечних знахідок та розповіли детально про кожен боєприпас і небезпеку, яку він таїть у собі.

Старший сапер групи піротехнічних робіт Юрій Грицак розповів також про всі небезпеки, які чатуютьна людей на звільнених від окупантів територіях, адже його підрозділ нещодавно повернувся з Київщини, де проводив розмінування території.

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Завдяки таким практичним заняттям журналісти стануть більш впевненими у своїх діях при виявленні вибухонебезпечних і підозрілих предметів, адже деякі з них періодично виїжджають для фіксування воєнних злочинів в інші області України, а внутрішньо переміщені медійники планують повернення до своїх рідних домівок.

Як повідомлялося, в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. кв. км території.

ООН прогнозує, що розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців.

17 червня було виявлено дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини. Небезпечну знахідку було вчасно ліквідовано підрозділом ВМС ЗСУ.

Туреччина знайшла вже третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її.

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