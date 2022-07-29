Як діяти, коли бачиш вибухівку: рятувальники провели навчання для журналістів

Фахівці продемонстрували муляжі найбільш поширених небезпечних знахідок та розповіли детально про кожен боєприпас

У Центрі журналістської солідарності, який створено на базі Івано-Франківської обласної спілки журналістів НСЖУ, піротехніки ГУ ДСНС провели для медійників заняття щодо поводження з вибухонебезпечними і підозрілими предметами. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

На тренінгу з мінної безпеки були присутні як внутрішньо переміщені працівники ЗМІ, так і місцеві, адже тема досить актуальна. Фахівці наголосили на порядку дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, продемонстрували муляжі найбільш поширених небезпечних знахідок та розповіли детально про кожен боєприпас і небезпеку, яку він таїть у собі.

Старший сапер групи піротехнічних робіт Юрій Грицак розповів також про всі небезпеки, які чатуютьна людей на звільнених від окупантів територіях, адже його підрозділ нещодавно повернувся з Київщини, де проводив розмінування території.

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Завдяки таким практичним заняттям журналісти стануть більш впевненими у своїх діях при виявленні вибухонебезпечних і підозрілих предметів, адже деякі з них періодично виїжджають для фіксування воєнних злочинів в інші області України, а внутрішньо переміщені медійники планують повернення до своїх рідних домівок.

Як повідомлялося, в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. кв. км території.

ООН прогнозує, що розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців.

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