Запорізька та частина Дніпропетровської областей залишилися без світла

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Через відсутність електропостачання у деяких районах Запоріжжя можуть бути проблеми з водою

Вночі 11 січня зникла  електроенергія по всій Запорізькій області та в окремих районах Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Наразі фахівці енергетичних служб намагаються відновити стабільну роботу мережі. Попри відсутність світла, усі лікарні міста працюють у штатному режимі. Вони автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики.

«Запоріжці! Наразі знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровської області. Про всі оновлення інформуватимемо додатково», – йдеться у дописі Федорова.

Також через відсутність електропостачання у деяких районах Запоріжжя можуть бути перебої з водопостачанням.

У ДТЕК Дніпровські електромережі написали, що внаслідок ворожої атаки в частині Дніпропетровської області та в Дніпрі сталися аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються.

«Енергетики працюють над відновленням електропостачання, першочергово заживлюючи об’єкти критичної інфраструктури. Просимо зберігати спокій, набратися терпіння та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Дякуємо за розуміння!», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, у ніч на 10 січня російські терористи атакували Дніпро безпілотниками. 

Повідомляється, що у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Пишуть, що є влучання. В одному з районів міста сталася пожежа. Ймовірно, БпЛА влучив у двір багатоповерхівки.

Крім того, після вибуху в деяких районах Дніпра зникло світло. Росіяни били по енергетиці.

Також вночі 10 січня російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг «шахедами». Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександра Вілкул.

«Кривий Ріг. Вибухи. Знову масована шахедна атака. Бережіть себе та своїх близьких», – написав Вілкул.

Нагадаємо, у ніч на 8 січня російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. 

Теги: Запоріжжя Дніпро електроенергія Дніпропетровщина Запорізька область водопостачання Іван Федоров

