Поліція Афін розігнала мітинг антивакцинаторів водометом і сльозогінним газом

Протестувальники почали жбурляти в правоохоронців пляшки та інші предмети

Чимало активістів були одягнені в релігійний одяг, несли ікони або грецькі прапори

У столиці Греції Афінах сталися сутички між поліцією і противниками обов'язкової вакцинації. Затримані щонайменше п'ятеро осіб, повідомляє ekathimerini.com.

Зазначається, що в акції протесту взяли участь близько 3500 осіб. Чимало активістів були одягнені в релігійний одяг, несли ікони або грецькі прапори. Серед протестувальників також поширювалися листівки ультраправих партій.

За даними поліції, проблеми почалися, коли протестувальників закликали звільнити проспект Амаліас, де вони заважали руху транспорту. Ті у відповідь почали жбурляти в правоохоронців пляшки та інші предмети. Поліція відповіла застосуванням водомета, сльозогінного газу і світлошумових гранат.

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До слова, 114 тисяч осіб взяли участь у протестах проти обовʼязкової вакцинації, що відбулися у містах Франції в суботу, 17 липня.

Також 14 липня, коли Франція відзначала національне свято – День взяття Бастилії, в багатьох містах країни люди вийшли на протести проти санітарних перепусток до барів, ресторанів, торгових центрів та потягів. Паризька акція супроводжувалася заворушеннями і сутичками з поліцією.

Крім того, у Москві на влаштованому 26 червня мітингу проти примусової вакцинації силовики затримали принаймні вісім осіб. В автозаку опинилися ті, хто тримав знамена Компартії РФ, й ті, хто намагався відбити затриманих.