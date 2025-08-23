Матір військового стала жертвою крадіїв: на Харківщині затримано злочинну групу

Правоохоронці встановили, що двоє нападників цинічно проникли до квартири жінки, зв’язали її та, погрожуючи, почали вимагати гроші та золоті прикраси

На Харківщині затримали банду, що напала на літню жінку заради грошей її сина-військовослужбовця

У Харківській області поліція затримала чотирьох чоловіків, які вчинили розбійний напад на літню жінку. Зловмисники заздалегідь спланували злочин, знаючи, що син потерпілої є військовослужбовцем ЗСУ, і сподівалися заволодіти його коштами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Харківської області.

Правоохоронці встановили, що двоє нападників цинічно проникли до квартири жінки, зв’язали її та, погрожуючи, почали вимагати гроші та золоті прикраси. Про це повідомив начальник відділу СУ ГУНП в Харківській області Олександр Жидков.

фото: поліція Харківської області

«Літня жінка мала лише 2 тисячі гривень, які відкладала на ліки. Вона запропонувала віддати ці гроші, однак нападники їх не взяли, забравши лише мобільний телефон. Коли вони вийшли з квартири, одразу були затримані поліцейськими», – розповів Жидков.

фото: поліція Харківської області

У ході реалізації оперативної інформації співробітники поліції та Служби безпеки України у взаємодії зі слідчими, прокуратурою та полком поліції особливого призначення затримали двох безпосередніх виконавців, а також організатора та пособника.

Жінка розповіла, що почувши, як відчиняються двері, подумала, що це син приїхав.

«Увірвалися двоє чоловіків. Посадили мене в крісло, зв’язали руки й ноги скотчем, закрили обличчя. Вимагали гроші... Дуже злякалася, думала, що це мій кінець. Але вже за 15 хвилин у квартиру увійшли поліцейські. Вони мене розв’язали та викликали швидку», – пригадала потерпіла.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Усім фігурантам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

