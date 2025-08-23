Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Матір військового стала жертвою крадіїв: на Харківщині затримано злочинну групу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Матір військового стала жертвою крадіїв: на Харківщині затримано злочинну групу
Правоохоронці встановили, що двоє нападників цинічно проникли до квартири жінки, зв’язали її та, погрожуючи, почали вимагати гроші та золоті прикраси
фото: поліція Харківщини

На Харківщині затримали банду, що напала на літню жінку заради грошей її сина-військовослужбовця

У Харківській області поліція затримала чотирьох чоловіків, які вчинили розбійний напад на літню жінку. Зловмисники заздалегідь спланували злочин, знаючи, що син потерпілої є військовослужбовцем ЗСУ, і сподівалися заволодіти його коштами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Харківської області.

Правоохоронці встановили, що двоє нападників цинічно проникли до квартири жінки, зв’язали її та, погрожуючи, почали вимагати гроші та золоті прикраси. Про це повідомив начальник відділу СУ ГУНП в Харківській області Олександр Жидков.

Матір військового стала жертвою крадіїв: на Харківщині затримано злочинну групу фото 1
фото: поліція Харківської області

«Літня жінка мала лише 2 тисячі гривень, які відкладала на ліки. Вона запропонувала віддати ці гроші, однак нападники їх не взяли, забравши лише мобільний телефон. Коли вони вийшли з квартири, одразу були затримані поліцейськими», – розповів Жидков.

Матір військового стала жертвою крадіїв: на Харківщині затримано злочинну групу фото 2
фото: поліція Харківської області

У ході реалізації оперативної інформації співробітники поліції та Служби безпеки України у взаємодії зі слідчими, прокуратурою та полком поліції особливого призначення затримали двох безпосередніх виконавців, а також організатора та пособника.

Жінка розповіла, що почувши, як відчиняються двері, подумала, що це син приїхав.

«Увірвалися двоє чоловіків. Посадили мене в крісло, зв’язали руки й ноги скотчем, закрили обличчя. Вимагали гроші... Дуже злякалася, думала, що це мій кінець. Але вже за 15 хвилин у квартиру увійшли поліцейські. Вони мене розв’язали та викликали швидку», – пригадала потерпіла.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Усім фігурантам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов звернувся до жителів міста зі зворушливим посланням, в День міста. У зверненні він наголосив, що харків’яни демонструють незламність та єдність, попри щоденні обстріли. Він підкреслив, що попри всі труднощі, харків’яни продовжують будувати плани на майбутнє та вірити у перемогу.

Читайте також:

Теги: Харків Харківщина поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозрюваний по справі зараз знаходиться в Італії
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Харків: унаслідок російського удару загинула однорічна дитина
Харків: унаслідок російського удару загинула однорічна дитина
18 серпня, 06:32
Правопорушник, щоб уникнути відповідальності, сів у своє авто і спробував втекти
На Одещині п’яний водій тікав від поліції та врізався в службове авто
16 серпня, 10:29
З початку року правоохоронцями розкрито 95 підпалів автівок військових та 81 підпал комунікаційного обладнання
Правоохоронці затримали 177 українців за підпали на замовлення спецслужб РФ
15 серпня, 18:52
Іспанія вводить нові правила на пляжах
На пляжах Іспанії туристів чекають шалені штрафи
7 серпня, 13:36
«Шахеди» атакували Харківщину
Окупанти атакували Балаклію
1 серпня, 06:19
Фігуранта справи затримано в момент передачі грошей
У Києві затримано чоловіка, який за гроші обіцяв зняття з військового обліку (фото)
30 липня, 17:53
У Харкові зафіксовано декілька пожеж
Росіяни атакували Харків: виникли пожежі
27 липня, 02:36
Вночі під ударом РФ перебували чотири регіони
Вночі під ударом РФ перебували чотири регіони: приблизний маршрут ракет і дронів
26 липня, 06:27

Події в Україні

Атака на Дніпропетровщину: прокуратура показала наслідки
Атака на Дніпропетровщину: прокуратура показала наслідки
Смерть пілота МіГ-29: що відомо про героя Сергія Бондара
Смерть пілота МіГ-29: що відомо про героя Сергія Бондара
Атака на Дніпропетровщину: загинув чоловік, серед поранених – дитина
Атака на Дніпропетровщину: загинув чоловік, серед поранених – дитина
Матір військового стала жертвою крадіїв: на Харківщині затримано злочинну групу
Матір військового стала жертвою крадіїв: на Харківщині затримано злочинну групу
Вибух на Луганщині: ГУР знищило окупантів, причетних до злочинів у Бучі
Вибух на Луганщині: ГУР знищило окупантів, причетних до злочинів у Бучі
Прикордонники у Львові створили «живий» прапор (відео)
Прикордонники у Львові створили «живий» прапор (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
32K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
7535
Скандал на набережній біля ЖК River Stone: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий
3280
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину
2914
Загинув пілот винищувача МіГ-29

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua