Головна Країна Політика
search button user button menu button

Депутат розповів, коли Рада ухвалить законопроєкт про військового омбудсмена

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Депутат розповів, коли Рада ухвалить законопроєкт про військового омбудсмена
Верховна Рада у червні ухвалила за основу законопроєкт
фото: Facebook/Верховна Рада

За словами Железняка, остаточно парламент проголосує за документ 17 вересня

У вівторок, 16 вересня, Верховна Рада почне розглядати законопроєкт №13266 про створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності військового омбудсмена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За словами парламентаря, закон містить багато правок, тому 16 вересня Рада розгляне всі правки, а зранку 17 вересня проголосує за законопроєкт в цілому.

Депутат розповів, коли Рада ухвалить законопроєкт про військового омбудсмена фото 1
фото: Telegram/Залізний нардеп

Нагадаємо, у червні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності військового омбудсмена. Відповідно до законопроєкту, Зеленський призначатиме військового омбудсмена та його заступників. Також буде створено Офіс військового омбудсмана як допоміжний орган при президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони, що передбачені в законі України «Про національну безпеку України».

У законопроєкті, серед іншого, прописаний порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців, а також процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.

Як відомо, 30 грудня 2024 року очільник України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Основним завданням військового омбудсмена є розгляд та реагування на скарги військовослужбовців.

До слова, законопроєкт про військового омбудсмена було зареєстровано у Верховній Раді у травні.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада депутат Ярослав Железняк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Провадження відкривають лише стосовно цапів-відбувайлів, а не проти членів наглядових рад, підкреслив Сергій Власенко
Соратник Тимошенко обрушився на іноземців, які керують економікою України, і ні за що не відповідають
12 серпня, 00:07
В Україні підвищують заробітну платню фахівцям із супроводу ветеранів
Мінімум 25 тис.: уряд підвищив зарплати одній категорії населення
14 серпня, 18:13
У лютому 2022 року Рада закрила прямі трансляції пленарних засідань через питання безпеки
Стефанчук анонсував повернення трансляцій засідань Ради
19 серпня, 12:49
Рада провалила голосування за відсторонення Безуглої із засідань
Рада провалила голосування за відсторонення Безуглої із засідань
21 серпня, 11:23
17 січня 2025 року НАБУ та САП повідомили Бондарю про підозру за можливу причетність до корупції
Справа «Укрзалізниці»: за нардепа Бондаря внесено заставу
30 серпня, 11:10
30 серпня у Львові було вбито Андрія Парубія
Рада готує звернення до іноземних урядів через убивство Парубія
2 вересня, 10:20
Новий закон має на меті посилити дисципліну як у судових процесах, так і під час парламентських процедур
Новий закон: урядовців штрафуватимуть за неявку на засідання Ради
3 вересня, 15:04
Демілітаризована зона сама по собі не зупинить Путіна – нардеп Мережко
«Це не зупинить Путіна». Соратник Зеленського пояснив небезпеку «буферної зони», яку нав’язують Україні
4 вересня, 08:21
Рада проголосувала за законопроєкт №13260
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
4 вересня, 13:01

Політика

Депутат розповів, коли Рада ухвалить законопроєкт про військового омбудсмена
Депутат розповів, коли Рада ухвалить законопроєкт про військового омбудсмена
Кабмін призначив нового очільника Держрибагентства
Кабмін призначив нового очільника Держрибагентства
Зеленський про атаку на Польщу: РФ випробовує межі можливого та реакцію НАТО
Зеленський про атаку на Польщу: РФ випробовує межі можливого та реакцію НАТО
Україна ввела санкції проти британця, що допомагав РФ із «тіньовим флотом»
Україна ввела санкції проти британця, що допомагав РФ із «тіньовим флотом»
Затверджено програму дій уряду на 2025 рік – Свириденко
Затверджено програму дій уряду на 2025 рік – Свириденко
«Це провокація проти Трампа». Нардеп Княжицький пояснив, навіщо РФ пустила дрони в Польщу
«Це провокація проти Трампа». Нардеп Княжицький пояснив, навіщо РФ пустила дрони в Польщу

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua