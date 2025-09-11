Депутат розповів, коли Рада ухвалить законопроєкт про військового омбудсмена

За словами Железняка, остаточно парламент проголосує за документ 17 вересня

У вівторок, 16 вересня, Верховна Рада почне розглядати законопроєкт №13266 про створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності військового омбудсмена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За словами парламентаря, закон містить багато правок, тому 16 вересня Рада розгляне всі правки, а зранку 17 вересня проголосує за законопроєкт в цілому.

фото: Telegram/Залізний нардеп

Нагадаємо, у червні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності військового омбудсмена. Відповідно до законопроєкту, Зеленський призначатиме військового омбудсмена та його заступників. Також буде створено Офіс військового омбудсмана як допоміжний орган при президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони, що передбачені в законі України «Про національну безпеку України».

У законопроєкті, серед іншого, прописаний порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців, а також процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.

Як відомо, 30 грудня 2024 року очільник України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Основним завданням військового омбудсмена є розгляд та реагування на скарги військовослужбовців.

До слова, законопроєкт про військового омбудсмена було зареєстровано у Верховній Раді у травні.