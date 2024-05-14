Велика Британія озброюється новими кораблями з лазерною зброєю

Telegraph: Королівська морська піхота отримає шість нових кораблів, які можуть запускати безпілотники та стріляти лазерною зброєю

Військово-морські сили Великої Британії отримають до шести нових кораблів, які володіють лазерною зброєю та можливостями із запуску безпілотників, заявив міністр оборони країни Грант Шаппс. Про це пише The Telegraph.

«Морська піхота отримає до шести нових кораблів, з яких можна буде запускати безпілотники та вести вогонь із лазерної зброї», – пише видання з посиланням на політика. Як заявив виданню Шаппс, нові кораблі необхідні для охорони Британії.

Грант Шаппс запевнив, що військово-Морські сили винесли уроки з війни в Україні, і що зі зміною характеру морської війни також змінювалися і типи кораблів, необхідних для морської піхоти. «Королівська морська піхота в найближчі десятиліття буде в безпеці, а також у своєму майбутньому завдяки новому флоту кораблів, який будується», – додав міністр оборони країни.

За даними видання, проєктування кораблів лише розпочалося. Вони відносяться до класу багатоцільових кораблів підтримки (MRSS), призначених для «швидкої доставки морпіхів-коммандос із моря на узбережжя по всьому світу. На нових кораблях буде ангар для вертольота, доки для десантного судна, а також запуск морських безпілотників. Зазначається, що на кораблях може бути встановлена ​​лазерна зброя DragonFire для захисту від ворожих безпілотників та ракет. Нові судна замінять застарілі десантні кораблі HMS Albion і HMS Bulwark, а також RFA Lyme Bay, Mounts Bay і Cardigan Bay.

Як вважає Шаппс, за рахунок цих кораблів «майбутнє морської піхоти буде забезпечене на десятиліття вперед».

Як повідомило виданню неназване джерело з британських ВМС, нові кораблі відрізнятимуться своєю багатофункціональністю, обійдуться дешевше в обслуговуванні та будуть «дружнішими до довкілля» за рахунок можливості використання різних видів палива.

На запитання, як підготувати Велику Британію до того, щоб вона могла воювати з Росією через 10 років, Шаппс, зазначив, що на це неможливо відповісти. «Кожен міністр оборони не спить ночами, думаючи про це. Найважче у військовій стратегії – визначити, якою буде наступна війна. Але ви, за визначенням, ніколи не отримаєте цього права».

Нагадаємо, на зміни в російському уряді відреагував міністр оборони Британії Грант Шаппс. За його словами, росіяни потребують такого міністра оборони, який би припинив вторгнення до України, але вони отримали чергову маріонетку диктатора Путіна.

Раніше Британія повідомила про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги в розмірі £500 млн.