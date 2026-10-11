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Дизель для Трампа: мер Бучі підготував подарунок президенту США

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Дизель для Трампа: мер Бучі підготував подарунок президенту США
Каністра з дизелем, яка поїхала до Трампа
фото: Анатолій Федорук/Facebook

«Сьогодні Бучу відвідували американці, тож передав їм дизель у каністрі з українським характером», – заявив Анатолій Федорук

Мер Бучі Анатолій Федорук передав президенту США Дональду Трампу подарунок – каністру дизельного пального. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

«Купив дизеля. Відправлю Трампу. Бо з миру по нитці, дивись, так і назбираємо», – написав Анатолій Федорук.

Дизель для Трампа: мер Бучі підготував подарунок президенту США фото 1

Саму каністру бучанський міський голова прикрасив тризубом та словами «Слава Україні».

«Сьогодні Бучу відвідували американці, тож передав їм дизель у каністрі з українським характером. Адже того російського пального, яке Трамп купує у путіна і за яке Україна платить кров’ю, вистачить лише на 14 годин для всієї Америки», – пояснив посадовець.

«А якщо серйозно, то історія вже не раз доводила: угоди з диктаторами мають високу ціну. І якщо кілька годин дешевого пального варті таких компромісів, то згодом рахунок для Америки може виявитися значно більшим. Чи буде ще дизель із Росії до Америки, невідомо. А от із Бучі точно доїде», – додав Анатолій Федорук.

Раніше Польща потролила Путіна через дизельну угоду зі США. Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що палива не вистачає навіть у Москві та нагадав про пошкодження російських нафтопереробних потужностей.

Також канадський політолог Майкл Маккей розкритикував позицію Сполучених Штатів щодо російсько-української війни. Він заявив, що саме США першими «капітулювали» після початку російського вторгнення в Україну.

Ці заяви з'явилися на тлі нових висловлювань Трампа про Україну. Зокрема, американський президент розкритикував удари по російських нафтопереробних заводах та закликав до зміни українського керівництва. 

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Москва перестане атакувати українську енергетичну інфраструктуру. За словами глави держави, будь-які кроки до деескалації мають бути взаємними та супроводжуватися реальними гарантіями.

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Теги: Дональд Трамп Буча Україна подарунок

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