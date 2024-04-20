Міністр юстиції пояснив, як воюватимуть мобілізовані засуджені

Наразі законопроект про мобілізацію засуджених перебуває на розгляді Верховної Ради

Для засуджених, які захочуть добровільно мобілізуватися в українську армію, будуть створюватися окремі підрозділи. Наразі законопроект про мобілізацію засуджених перебуває на розгляді Верховної Ради. Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

«Законодавство містить певні гарантії, які забезпечать, щоб імплементація закону була ефективною. Зокрема, це не тільки добровільна, тобто контрактна форма служби, але і створення окремих підрозділів, там де будуть служити ті, хто був звільнений з місць позбавлення волі. Щоб не було різного підходу, щоб хтось, раптом вийшовши з в'язниці не опинився в «ужгородському котлі», не виконуючи свій військовий обов'язок», – пояснив міністр.

За словами Малюськи, такі мобілізовані могли б виконувати задачі, які не пов'язані з застосуванням зброї. Наприклад, будувати фортифікації.

«Сучасна армія – це не лише стрільба з автомата. Це багато фізичної роботи, яка не потребує використання зброї 24/7. Я думаю, що такі підрозділи можуть виконувати роботи по побудові інфраструктури, інженерних споруд, захисних споруд. Наші військові багато копають, я думаю, що тут наші «вихованці» можуть дати фору багатьом військовим», – сказав він.

Нагадаємо, парламент підтримав законопроєкт №11079-1 про можливість добровільної мобілізації українських в'язнів (281 голос «за»). Однак вступити до лав ЗСУ зможуть далеко не всі ув’язнені і лише після ретельної перевірки та за рішенням суду.