Мобілізація ув'язнених: співавторка закону розповіла, як все відбуватиметься

Законопроєкт передбачає добровільну участь засуджених у бойових діях, але лише тих, хто відповідає певним вимогам

Мобілізація ув’язнених відбуватиметься у декілька етапів

Парламент підтримав законопроєкт №11079-1 про можливість добровільної мобілізації українських в'язнів (281 голос «за»). Однак вступити до лав ЗСУ зможуть далеко не всі ув’язнені і лише після ретельної перевірки та за рішенням суду, повідомила голова Комітету Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк, яка виступила однією із співавторів законопроєкту.

За словами депутатки, документ розроблено за ініціативою Міністерства юстиції, Міноборони та Генерального штабу. Після низки фахових дискусій та обговорень усіх запобіжників та важливих моментів його 13 березня зареєстрували у Верховній Раді.

Ініціатори законопроєкту наголошують, що повномасштабна війна йде на виснаження, тому за рахунок добровільної мобілізації ув’язнених можливе часткове вирішення проблеми нестачі людей на фронті. Своєю чергою, збільшення особового складу дозволить забезпечити частині військовослужбовців, які цього потребують, ротацію.

«Суспільство повинно розуміти, що не всі, хто перебуває за гратами, є кримінально-асоціальними елементами. Багато серед в'язнів тих, хто опинився у місцях позбавлення волі через ДТП або фінансові злочини, багато патріотів, які написали сотні листів з проханням дозволити захищати батьківщину, є люди, які мають бойовий досвід тощо», – зауважила Шуляк.

Нардепка наголосила: законопроєкт передбачає добровільну участь засуджених у бойових діях, але лише тих, хто відповідає вимогам до проходження військової служби в окремих спеціалізованих підрозділах і військових частинах. Але одного бажання засудженого недостатньо – для початку він має подати відповідну заяву на проходження військової служби до установи, де відбуває покарання. Після цього проводиться медогляд у в’язниці і лише після цього його дані потрапляють до ТЦК, де військова частина розглядає можливість мобілізації.

Після рішення ТЦК відбувається перевірка у військово-лікарської комісії, і лише за умови, якщо фізіологічно-психічний стан ув’язненого відповідає вимогам, його заява разом з пакетом документів надходить до суду, який приймає рішення: задовільне, або ні. Якщо рішення суду позитивне, Нацгвардія доставляє засудженого до ТЦК, де формують відповідні спеціалізовані підрозділи військових частин. Адміністративний нагляд за такими звільненими за здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють. А ще цих людей будуть брати на окремий облік у військовій частині.

Разом з тим вступити до лав ЗСУ зможуть далеко не всі ув‘язнені. Виключення становлять ті з них, хто:

ув'язнений за злочини проти основ національної безпеки України;

ув'язнений за умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;

ув'язнений за сексуальне насильство;

має судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 152-1561, 258-2586, частиною четвертою ст. 2861 Кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку.

Сьогодні, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.