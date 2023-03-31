Головна Світ Політика
search button user button menu button

Данія неспроможна виконувати власні зобов'язання перед НАТО: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Данія неспроможна виконувати власні зобов'язання перед НАТО: деталі
фото з вільних джерел

У рамках своїх зобов’язань перед НАТО Данії було доручено створити важку піхотну бригаду. Однак проект був затьмарений

Головнокомандувач збройних сил Данії Арпе Нільсен зазначив, що країна визнає серйозні недоліки у спроможності захистити свій суверенітет і не здатна виконати усі зобов'язання перед НАТО.

Про це генерал-майор  розповів під час спільних із країнами НАТО військових навчань, що цими днями проходили на східному узбережжі країни, пише Reuters.

Навчання Dynamic Front проводилися під керівництвом 56-го артилерійського командування США, підрозділу, який було відновлено у 2021 році для посилення вогневої потужності в Європі.

Близько 500 солдатів із восьми різних країн взяли участь у імітації атаки, яка включала бойовий вогонь з реактивних систем залпового вогню HIMARS, гаубиць AHS Krab і M777, а також мінометів Cardom 10.

«Нам потрібно стати більш стійкими та виправити всі речі, якими ми нехтували протягом багатьох років після падіння Берлінської стіни», — підкреслив Арпе Нільсен.

У рамках своїх зобов’язань перед НАТО Данії було доручено створити важку піхотну бригаду. Однак проект був затьмарений.

«Найбільша прогалина, яку ми маємо, — це персонал. Я думаю, що нам потрібно взяти всі інструменти в набір інструментів, щоб залучити й утримати молодих людей», — сказав Нільсен.

Між іншим, Данія виділила новий пакет військової допомоги: що отримає Україна.

Теги: Данія НАТО військові суверенітет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нам доведеться відбудовувати країну
Десять проблем, які треба вирішувати після війни
9 березня, 13:24
Наразі Матовніков є старшим оперативної групи Сухопутних військ Збройних Сил РФ у Білорусі
Секс-скандал із російським генералом: у мережу потрапило інтимне листування (фото)
28 лютого, 08:10
Учасники британсько-українського вебінара
Журналісти закликають створити міжнародний трибунал проти Путіна: деталі
2 березня, 20:31
Герой України Дмитро Фінашин вижив після кількох кульових поранень
«Усі думали, що я помер». Неймовірна історія порятунку Героя Дмитра Фінашина
16 березня, 04:02
Україна має можливість розпочати контрнаступ: аналітика ISW (мапа)
Україна має можливість розпочати контрнаступ: аналітика ISW (мапа)
20 березня, 04:36
За останню добу ворог втратив близько трьох рот особового складу
Авдіївку може спіткати доля Бахмута: Сили оборони оцінили ситуацію
20 березня, 16:23
Президент ПАР Сиріл Рамафоса гостинно прийме Путіна і відпустить додому
Посол України у ПАР розповіла, чи видасть ця країна Путіна Міжнародному кримінальному суду
Вчора, 17:24
Які суми українці найчастіше жертвують на армію: результати опитування
Які суми українці найчастіше жертвують на армію: результати опитування
28 березня, 22:38
Прикордонники показали, як збили ворожий дрон поблизу Чернігова (відео)
Прикордонники показали, як збили ворожий дрон поблизу Чернігова (відео)
Вчора, 13:03

Політика

Данія неспроможна виконувати власні зобов'язання перед НАТО: деталі
Данія неспроможна виконувати власні зобов'язання перед НАТО: деталі
Головування Росії в Радбезі ООН: США спрогнозували дії країни-агресора
Головування Росії в Радбезі ООН: США спрогнозували дії країни-агресора
Колишньому президенту США Дональду Трампу висуното кримінальне обвинувачення
Колишньому президенту США Дональду Трампу висуното кримінальне обвинувачення
Держсекретар США Блінкен закликав американців негайно залишити Росію
Держсекретар США Блінкен закликав американців негайно залишити Росію
Мати дівчинки, яка намалювала антивоєнний малюнок у РФ, обіцяє «вибити з неї політику»
Мати дівчинки, яка намалювала антивоєнний малюнок у РФ, обіцяє «вибити з неї політику»
Туреччина ратифікувала протокол вступу Фінляндії до НАТО
Туреччина ратифікувала протокол вступу Фінляндії до НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
УПЦ МП подала позов щодо виселення з Лаври. Суд ухвалив рішення
71K
Скандал у Лаврі: Національна спілка журналістів зробила заяву
15K
В Україні оголосили відбій повітряної тривоги
14K
«Зараз вдарю палицею». Московський патріархат відмовився покидати Лавру (оновлено)
12K
Легендарний магазин Roshen у центрі столиці закривається (фото)
9585
Сі Цзіньпін готує Китай до війни

Новини

Десятки ракет і «Шахедів»: Генштаб повідомив подробиці нічного удару по Харкову
Сьогодні, 06:53
Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ
Сьогодні, 06:47
Призов у Росії: ISW оцінив, чи збільшить це міць армії окупантів
Сьогодні, 06:40
Українські військові показали, як ефектно нищать техніку окупантів на Донеччині (відео)
Сьогодні, 06:08
Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків
Сьогодні, 02:54
31 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту