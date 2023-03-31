Данія неспроможна виконувати власні зобов'язання перед НАТО: деталі

У рамках своїх зобов’язань перед НАТО Данії було доручено створити важку піхотну бригаду. Однак проект був затьмарений

Головнокомандувач збройних сил Данії Арпе Нільсен зазначив, що країна визнає серйозні недоліки у спроможності захистити свій суверенітет і не здатна виконати усі зобов'язання перед НАТО.

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Про це генерал-майор розповів під час спільних із країнами НАТО військових навчань, що цими днями проходили на східному узбережжі країни, пише Reuters.

Навчання Dynamic Front проводилися під керівництвом 56-го артилерійського командування США, підрозділу, який було відновлено у 2021 році для посилення вогневої потужності в Європі.

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Близько 500 солдатів із восьми різних країн взяли участь у імітації атаки, яка включала бойовий вогонь з реактивних систем залпового вогню HIMARS, гаубиць AHS Krab і M777, а також мінометів Cardom 10.

«Нам потрібно стати більш стійкими та виправити всі речі, якими ми нехтували протягом багатьох років після падіння Берлінської стіни», — підкреслив Арпе Нільсен.

У рамках своїх зобов’язань перед НАТО Данії було доручено створити важку піхотну бригаду. Однак проект був затьмарений.

«Найбільша прогалина, яку ми маємо, — це персонал. Я думаю, що нам потрібно взяти всі інструменти в набір інструментів, щоб залучити й утримати молодих людей», — сказав Нільсен.

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