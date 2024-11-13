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В Україні стартувало випробування нових маскувальних костюмів для військових

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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В Україні стартувало випробування нових маскувальних костюмів для військових
Випробування мають на меті оцінити нові зразки військового спорядження та їх відповідність вимогам сучасних умов служби в ЗСУ
Фото: Міністерство оборони України

Відбудеться тестування зразків зимових шапок, маскувальних та спеціальних костюмів 

Міноборони України оголосило про початок проведення військових випробувань нових зразків одягу для забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Йдеться про маскувальний костюм (Тип 2), зимову шапку та спеціальний зимовий костюм.

«Наше завдання – забезпечити військовослужбовців ЗСУ надійним і сучасним обмундируванням та екіпіруванням, яке відповідатиме реальним потребам армії. Проведення випробувань є ключовим етапом цього процесу, адже вони дадуть змогу оцінити, наскільки нові предмети речового майна відповідають вимогам надійності та зручності у використанні. Запрошуємо виробників та постачальників долучитися до цього процесу», – закликав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони розробило технічні описи для дослідних партій цих предметів. Вони доступні на порталі «Партнер МОУ» у розділі «Корисна інформація» (підрозділ «Технічні специфікації Міністерства оборони України на предмети для речового забезпечення»).

Підприємствам-виробникам пропонують повідомити Центральне управління та Командування Сил логістики ЗСУ про можливості безплатно надати для проведення військових випробувань не менше 11 комплектів цих предметів одягу. Всі заяви щодо участі у випробуваннях повинні подаватися виключно через портал «Партнер МОУ».

Випробування мають на меті оцінити нові зразки військового спорядження та їх відповідність вимогам сучасних умов служби в ЗСУ.

Нагадаємо, міністерство оборони України розпочало тестування нових зразків демісезонної та зимової форми для військовослужбовиць. За словами пресслужби, наразі тривають польові випробування демісезонної форми для жінок. А перші зразки зимової форми підготовлені до науково-дослідних випробувань. 

До слова, у липні 2023 року Міністерство оборони презентувало оновлену літню польову жіночу форму одягу. У серпні Міноборони офіційно затвердило зразок-еталон костюма літнього польового для військовослужбовиць ЗСУ

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Теги: ЗСУ Міноборони оборонна реформа військові

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