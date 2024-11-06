Міноборони посилило вимоги до якості деяких продуктів для ЗСУ

Міноборони заборонило постачати ЗСУ молочну та кисломолочну продукцію не з коров’ячого або овечого молока

Під час проведення у військових частинах перевірок постачання харчових продуктів для потреб військовослужбовців було виявлено деякі порушення

Міністерство оборони посилило вимоги до якості мʼяса птиці, а також риби та молочної продукції, які постачаються Збройним силам України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначається, під час проведення у військових частинах ЗСУ перевірок постачання харчових продуктів для потреб військовослужбовців було виявлено окремі випадки, коли постачальники доставляють заморожену курятину з надмірною часткою вологи.

«У відповідь на це Міноборони встановило вимоги щодо масової частки вологи, яка залишається після розморожування замороженого м’яса птиці, а також масової частки глазурі в замороженій рибі. Також міністерство заборонило постачання ЗСУ молочної та кисломолочної продукції, виготовленої не з коров’ячого або овечого молока», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, базова військова підготовка у державному навчальному центрі протягом півтора місяця для солдата-стрільця обходиться державі у 200 тис. грн.

Як повідомлялося, з 1 листопада 2024 року підготовку мобілізованих у навчальних центрах посилено: вона триватиме не один місяць, як раніше, а півтора; майже вдвічі збільшується кількість годин вогневої підготовки, актуалізуються нові навчальні напрямки, яких досі не було в програмі, зокрема бойові дії в умовах роботи ворожих БПЛА та ін.

До слова, українці найбільше економлять на кондитерських виробах, рибі та морепродуктах. Через зростання цін на продукти під час війни майже дві третини (64%) опитаних обирають дешевші продукти, майже половина частіше готують їжу вдома (48%).