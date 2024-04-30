Уряд виділив 15,5 млрд грн для закупівлі дронів

Цьогоріч уряд виділив майже 59 млрд грн на безпілотники

За кошти виділені кошти Держспецзв’язку має закупити 300 тис. безпілотників для Сил оборони

Кабінет міністрів України виділяє додаткові 15,5 млрд грн для Сил оборони. Зокрема, за кошти планують закупити 300 тис. безпілотників. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році», – зазначив чиновник.

За словами Шмигаля, кошти підуть адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями. Потім безпілотники доставлять Силам оборони.

Нагадаємо, Україна збільшує випуск дронів дальньої дії, які можуть допомогти ЗСУ обійти обмеження на використання зброї, отриманої від країн Заходу, для ударів по російській території.

Джерела Wall Street Journal зазначають, що вже до середини поточного року в країні вироблятимуть близько 500 дронів щомісяця.

Як повідомлялося, коаліція дронів, яку очолює Латвія, вже зібрала майже €500 млн – кошти витратять на придбання безпілотників для України.

До слова, що Росія почала захищати критично важливі об’єкти сітками, і цей захист виявився не гіршим, за РЕБ. Про це пише доцент Військової академії США Міттал Вікрам для Forbes. За його словами, російська оборонно-промислова база рухається повільніше за українську, і обмежена жорсткою структурою закупівель.