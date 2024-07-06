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Україна закликала Болгарію не використовувати тему війни в політичних цілях

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Україна закликала Болгарію не використовувати тему війни в політичних цілях
фото з відкритих джерел

Українське посольство відреагувало на заяву про те, що Болгарія запропонує розпочати мирні переговори між Україною та РФ

Посольство України в Болгарії закликало посадовців та політичні сили утриматися від використання теми війни в політичних цілях. Про це йдеться у публікації відомства на сторінці у Facebook.

Так українське посольство відреагувало на заяву тимчасового прем’єра Болгарії Дімітара Главчева про те, що на саміті НАТО у Вашингтоні країна запропонує розпочати мирні переговори між Україною та Росією.

В українському відомстві зазначили, що заклики обмежити допомогу Україні не призведуть до миру. Сприяти зміцненню безпеки в усьому регіоні, відновленню поваги до міжнародного права та наближенню справедливого миру буде лише збільшення оборонної допомоги для України.

«Заклики обмежити чи заблокувати допомогу Україні практично означають спонукання сприяти державі-агресору. Уповільнення чи обмеження надання необхідної допомоги Україні призведе не до миру, а до більшої кількості жертв і наближення фронту до кордонів ЄС», – йдеться у повідомленні.

У посольстві нагадали, що Україна спільно з союзниками працює над реалізацією формули миру президента України Володимира Зеленського. Зокрема, українська сторона вдячна Болгарії і прем'єр-міністру Главчеву за участь в Саміті миру у Швейцарії, який відбувався 15 та 16 червня.

Нагадаємо, виконувач обов’язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев заявив, що його країна планує запропонувати розпочати мирні переговори між Росією та Україною, в яких Болгарія буде виступати як посередник.

До слова, Україна готова передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн, однак для того, щоб дійсно стати посередником в цій війні країнам варто серйозно налаштуватись на цю роботу. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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Теги: переговори Україна посольство Болгарія

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