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Зеленський вимагає терміново скликати Радбез ООН

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський вимагає терміново скликати Радбез ООН
Офіс президента

Україна вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини

Президент Володимир Зеленський заявив, що дав вказівку постійному представнику України при ООН запросити термінове засідання Радбезу ООН через сьогоднішні ракетні удари. Про це глава держави повідомив у Twitter.

«Доручив послу України в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини», – йдеться в повідомленні.

Зеленський вимагає терміново скликати Радбез ООН фото 1

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

Теги: Україна окупанти Володимир Зеленський росія Радбез ООН війна

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