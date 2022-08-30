Місія МАГАТЕ прибула в Україну: хто увійшов до складу і що заплановано

Інспектори найближчими днями попрямують на Запорізьку атомну електростанцію

Вночі із 29 на 30 серпня до Києва прибула група інспекторів Управління ООН з ядерної безпеки по дорозі на Запорізьку АЕС на півдні України, повідомляє The Guardian.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що група відвідає електростанцію у якийсь день між середою та суботою. Точна дата не повідомляється.

«Ми маємо забезпечити безпеку найбільшого ядерного об’єкту України та Європи», – написав Гроссі у Twitter.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав цю місію найважчою в історії агентства, враховуючи активні бойові дії і засоби, які використовує Росія, аби легітимізувати свою присутність на ЗАЕС.

Склад місії

Серед тринадцяти експертів, підібраних генсеком МАГАТЕ до найскладнішої місії в історії організації, яку він очолює, немає ані американців, ані британців. Виключити їх зі списку змусила Росія. Росіян, утім, теж немає, але є експерти з Польщі та Литви, дружніх до України. Водночас є громадяни Сербії та Китаю, прихильніших до Кремля. Інші, про яких стало відомо виданню The New York Times – з Франції, Італії, Йорданії, Мексики, Албанії, Північної Македонії. У такому дипломатично, як вважають у МАГАТЕ, збалансованому складі вони найближчим часом поїдуть оглядати ЗАЕС.

Завдання інспекторів

У місії три завдання: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів. Окупанти роблять усе можливе, аби зірвати візит. Росіяни заявили що не збираються демілітаризувати зону навколо атомної станції, і посилили тиск на співробітників, аби ті не свідчили про нелюдські умови праці під цілодобовим наглядом окупантів.

«Ми очікуємо від місії чіткої заяви про факти порушення всіх ядерних протоколів безпеки. Ми знаємо, що Росія наражає не тільки Україну, а і весь світ на ризик ядерного інциденту. Міжнародна спільнота має бути об'єднана однією вимогою – виведенням російських військ з ЗАЕС», – каже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Ситуація на захопленій ще у березні окупантами ЗАЕС загострилася – росіяни не лише розмістили на атомній станції військову техніку, а й обстрілюють її, звинувачуючи в цьому ЗСУ. Минулого тижня після російських обстрілів уперше в історії сталося повне відімкнення ЗАЕС від енергомережі.

26 серпня Запорізька АЕС знову була підключена до мережі України.

На офіційний сайт «Енергоатома» здійнювали неодноразові хакерські напади – це змусило експертну групу з питань нерозповсюдження ядерної зброї «Великої сімки» випустити заяву, в якій вона висловила серйозну стурбованість зловмисною кіберактивністю проти української атомної енергетичної компанії.

Американський інститут дослідження війни відзначає, що маніпуляції з громадянством інспекторів та нападки на інспекції МАГАТЕ – це звична тактика, яку РФ перейняла в Ірану. Цю тактику Тегеран давно використовує для приховування своїх перешкод міжнародним перевіркам. Росія просто скористалася цією чернеткою і продовжуватиме це робити найближчими днями.

Також російські загарбники продовжують розвивати дезінформаційну кампанію щодо обстрілів Запорізької АЕС українськими військовими. Напериклад, рашисти створили дезінформаційний лист для представників МАГАТЕ.