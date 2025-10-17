Головна Спорт Новини
Пішов з життя 19-річний казахстанський футболіст, якому стало зле під час гри

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Пішов з життя 19-річний казахстанський футболіст, якому стало зле під час гри
Тулеу був вихованцем «Кайрата», футболіст перейшов у «Хан-Тенгрі» навесні минулого року

Тулеу стало погано під час матчу 25 туру казахстанської Першої ліги

Казахстанський футболіст Діас Тулеу помер у віці 19 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Казахстанської федерації футболу (КФФ).

Тулеу виступав за клуб «Хан-Тенгрі». Йому стало погано під час матчу 25 туру казахстанської Першої ліги проти «Екібастузу» (4:0). На 62-й хвилині Толеу ліг на газон, йому почали надавати допомогу, після чого гравця забрали на ношах.

«Казахстанська федерація футболу з глибоким сумом сприйняла звістку про передчасну смерть нападаючого клубу «Хан-Тенгрі» Діаса Тулеу. Незважаючи на свій юний вік, Діас виділявся своєю пристрастю до футболу та видатним талантом. Його ранній відхід із життя – непоправна втрата. У цей важкий момент ми поділяємо біль втрати його сім'ї, близьких та команди.КФФ висловлює щирі співчуття батькам, родичам та всім близьким Діаса», – йдеться у заяві КФФ.

Тулеу був вихованцем «Кайрата», футболіст перейшов у «Хан-Тенгрі» навесні минулого року.

Нагадаємо, стала відома причина смерті 46-річного колишнього чемпіона світу з боксу Ріккі Хаттона

У Королівському суді відбулося слухання. У його ході коронер Елісон Матч оголосила, що боксер наклав на себе руки. Вона зазначила, що Хаттона знайшли непритомним у його спальні.

Зазначається, що востаннє рідні бачили боксера 12 вересня. Їм здалось, що він перебував «у хорошому стані».

Наступного дня він не з’явився на заході, де мав бути, а вранці 14 вересня його менеджер приїхав до нього додому і виявив Хаттона без свідомості.

