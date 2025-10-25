Головна Країна Суспільство
Буковинець змайстрував собі труну та 15 років зберігає її в гаражі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Буковинець змайстрував собі труну та 15 років зберігає її в гаражі
Майстер Ярослав Малиш із села Яблуниця Чернівецької області
фото: suspilne.media

Майстер по дереву Ярослав Малиш майструє домовини за традицією свого регіону

Ярослав Малиш із села Яблуниця Конятинської громади на Буковині 15 років тому виготовив для себе труну зі смереки. Досі зберігає її у гаражі. Чоловік понад 40 років робить домовини для односельців та жителів сусідніх сіл. Деякі люди замовляють труни заздалегідь і живуть ще десятки років. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі «Суспільне Чернівці».

Ярослав Малиш перейняв ремесло від батька. Коли той помер, чоловік почав виготовляти труни сам. Першу таку зробив у восьмому класі. Тоді на це пішла доба, зараз на це потрібно приблизно вісім годин. Одну з домовин майстер зробив і собі, щоб бути впевненим в якості.

«Собі труну зробив на совість. Куплену не хочу, бо вони слабенькі. Починають закидати глину, то зразу провалюється, а моя – ні, бо це груба дошка. Спочатку мої діти боялися цієї труни, то ховав її всюди – і на сіно», – розповідає майстер.

Чоловік майструє труни за традицією свого регіону: кладе стружку зі смереки, аби тіло не лежало на голій дошці, а також вирізає маленьке віконечко, «як у хаті».

Труна, яку Ярослав Малиш зробив власноруч
Труна, яку Ярослав Малиш зробив власноруч
фото: suspilne.media

Майстер зберігає у себе деякі труни, які у нього замовили заздалегідь.

«Замовили два роки тому. Одну труну подружжя забрало до себе, а інша у мене зберігається. Поки жінка жива і дід старий. Коли дід помре, то заберуть цю», – каже Ярослав.

Майстер за 40 років виготовив сотні трун. Зараз робити їх легше: у майстерні Ярослава є сучасний станок. Раніше все робилося вручну – дошки стругали, шліфували та лакували самотужки, навіть без електрики.

«Звідки я родом, то все робили вручну. І я робив, бо так батько вчив, а тепер легше: є станок», – додає майстер.

Загалом буковинець є майстром по дереву. Крім трун, накривав криниці та хати. Водночас розповідає, що зараз молодь не хоче займатися цим ремеслом, тому традиція поступово залишається лише за старшим поколінням.

Буковинець 40 років виготовляє труни

«Раніше у колгоспах були столярні цехи. Там були двоє чоловіків, які робили труни: хтось помер – одразу замовили й зробили. А тепер вже по людях ходять і питають, хто може зробити. А з молоді ніхто не хоче».

Раніше у селі Стопчатів, що входить до Яблунівської громади, виник скандал навколо поховання воїна 77-го окремого батальйону Романа Гундерука. Місцеві жінки погрожували вдові та нападали на неї з мітлою. 

Нагадаємо, у Сполучених Штатах стрімко зростає інтерес до так званих «зелених поховань» – екологічної альтернативи традиційним похоронам і кремації. Ця практика передбачає відмову від бальзамуючих рідин, металевих трун і бетонних склепів на користь біорозкладних матеріалів, що дозволяє зменшити вуглецевий слід.

