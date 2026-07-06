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Містика чи збіг? 17-річна дівчина потрапила у три ДТП за один ранок

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Містика чи збіг? 17-річна дівчина потрапила у три ДТП за один ранок
фото: скрін з відео
Потрійна ДТП біля Кривого Рогу - 17-річна дівчина потрапила у 3 аварії поспіль

Усе почалося зі звичайної аварії біля Софіївки, а закінчилося розтрощеною медичною машиною в Кривому Розі

Ранок понеділка, 6 липня, перетворився на справжній автомобільний кошмар для 17-річної пасажирки на трасі Дніпро – Кривий Ріг. Неповнолітня дівчина протягом двох годин через неймовірний і водночас моторошний збіг обставин стала учасницею одразу трьох дорожньо-транспортних пригод поспіль. Неймовірну історію порятунку та хронологію подій розповідає «Главком» з посиланням на місцеве видання «Свої. Кривий Ріг».

Неймовірна історія розпочалося на світанку на трасі Дніпро – Кривий Ріг поблизу селища Софіївка. Саме там зіткнулися автомобілі Volkswagen та Dacia.

Унаслідок зіткнення дуже сильно постраждав водій Dacia. Медики діагностували у нього травму грудної клітини та переломи двох ребер. Його терміново госпіталізували до лікарні.

У салоні цієї ж автівки перебувала 17-річна пасажирка. Вона не зазнала значних ушкоджень під час першого зіткнення, однак далі події розвивалися за найгіршим сценарієм. Так, поки правоохоронці оформлювали першу аварію, налякана дівчина вийшла з машини на узбіччя дороги. У цей момент повз місце події пролітав пікап, водій якого не встиг зреагувати й збив неповнолітню просто на очах у поліції.

Для порятунку дівчини, яка опинилася під колесами пікапа, викликали чергову карету швидкої медичної допомоги. Медики діагностували у дівчини закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, а також численні садна та забої по всьому тілу. Автомобіль швидкої допомоги забрав постраждалу та з увімкненими сиренами попрямував до криворізької лікарні.

От тільки на цьому низка нещасливих збігів не завершилася. Уже на в'їзді в місто, на межі Тернівського та Покровського районів, спецтранспорт проігнорували. На вулиці Небесної Сотні (колишня назва – Сурікова) легкова автівка не пропустила медиків, унаслідок чого сталося третє зіткнення за ранок – автомобіль «швидкої» врізався в легковик.

Незважаючи на те, що автомобіль медиків зазнав ушкоджень, евакуацію постраждалої не припинили ні на хвилину. Дівчину оперативно перемістили в іншу карету швидкої допомоги, яка прибула на підміну, і таки доправили до медичного закладу.

Наразі слідчі та патрульна поліція Кривого Рогу встановлюють усі обставини, деталі та винуватців кожного з інцидентів, які ледь не коштували життя молодій українці.

Окремо перевіряються:

  • обставини зіткнення Volkswagen і Dacia;
  • наїзд пікапа на 17-річну дівчину під час оформлення ДТП;
  • аварія за участю автомобіля швидкої допомоги у Кривому Розі.

Саме після завершення перевірки поліція зможе надати остаточну правову оцінку діям усіх учасників цих подій.

Дана історія миттєво привернула увагу користувачів соцмереж, адже випадки, коли одна людина стає учасником одразу трьох ДТП протягом кількох годин, є надзвичайно рідкісними.

Нагадаємо, депутатка Вінницької міської ради Юлія Павлюк дивом вижила після жахливої ДТП, коли в мікроавтобус, у якому вона їхала разом із дитиною, на повній швидкості врізалася 45-тонна вантажівка. Автомобіль, який раніше використовували для зустрічі українських військових, звільнених із російського полону, був практично знищений, однак усі пасажири залишилися живими.

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Теги: Національна поліція України ДТП автомобіль поліція

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