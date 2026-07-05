Депутатка дивом вижила після ДТП

Автомобіль, який зазвичай зустрічав звільнених з полону військових, знищила вантажівка

Депутатка Вінницької міської ради та керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк повідомила, що потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Разом із нею в автомобілі перебувала дитина. Попри сильний удар, усі залишилися живими. Як інформує «Главком», про це Павлюк написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Юлії Павлюк, у їхній мікроавтобус ззаду врізалася 45-тонна вантажівка. Основний удар прийняв на себе автомобіль, який раніше використовували під час зустрічей українських військових, звільнених із російського полону.

«Ми всі живі! Дякую моїм рідним і близьким за підтримку. Дякую медикам і поліції. Дякую людям, які були в цей момент поруч зі мною і моєю дитиною. Лікуємось, усе буде добре! Життя людини – найбільша цінність», – написала Юлія Павлюк.

Вона зазначила, що мікроавтобус, який став символом зустрічей українських захисників після повернення з полону, не підлягає відновленню.

«Більше з нами немає «буса», який зустрічав усіх наших Героїв. Сьогодні і він – Герой. Прийняв на себе удар 45-тонної фури, яка наздогнала нас позаду. Дякувати Богові, головне, що всі живі», – наголосила депутатка.

Вона також подякувала всім, хто допомагав після аварії, і зізналася, що ця подія змусила її ще більше цінувати життя.

«Я впевнена, ще впевненіше ніж будь-коли, – моя місія на цій планеті не закінчена. Якщо Всесвіт дає нам другий шанс, ми не маємо його змарнувати. Бережіть себе», – звернулася вона.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди та з’ясовують причини аварії.

Юлія Павлюк очолює Центральний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, є депутаткою Вінницької міської ради, радницею голови Вінницької обласної ради та співзасновницею благодійного фонду «Стратегія Відродження України».

Нагадаємо, 4 липня, на автодорозі «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» між селами Красне та Нечаяне сталась ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter та вантажного автомобілю Volvo. Загинули 12 людей.

Також у Білій Церкві поліцейські розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав пішохід.