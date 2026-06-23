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Смертельна ДТП на Караваєвих Дачах: на місці трагедії з'явився символічний знак пам'яті

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Смертельна ДТП на Караваєвих Дачах: на місці трагедії з'явився символічний знак пам'яті
Свіча пам'яті над місцем трагедії як нагадування і попередження для водіїв
фото: вікторія Полякова/Facebook

Волонтерка: «Перші дні після трагедії то йшов дощ, то рвався вітер – запалити лампадку на парапеті переходу було складно»

Над підземним переходом на Караваєвих Дачах у Києві, куди 5 червня 2026 року влетів автомобіль Mercedes-Benz C300, з'явилася постійна цифрова свічка пам'яті. Рекламна компанія з власної ініціативи вимкнула комерційні ролики на великому екрані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис волонтерки Вікторії Полякової у Facebook.

За словами волонтерки, у перші дні після трагедії через дощ та сильний вітер людям було складно запалити звичайні лампадки біля стихійного меморіалу, куди масово приносили квіти, іграшки та фотографії.

Згодом на великому рекламному банері над переходом загорілося цифрове зображення свічки. Як з'ясувалося, компанія «РТМ-Україна» з власної ініціативи більше ніж на тиждень вимкнула блок комерційної реклами, залишивши зображення палаючої свічі на чорному тлі.

Свіча пам'яті над розтрощеним підземним переходом, де 5 червня сталася кривава ДТП, що забрала життя чотирьох людей
Свіча пам'яті над розтрощеним підземним переходом, де 5 червня сталася кривава ДТП, що забрала життя чотирьох людей
фото: Вікторія Полякова/Facebook

Волонтерка додала, що наразі трансляція реклами на банері вже відновилася, проте цифрова свічка пам'яті продовжує горіти на екрані.

«Нас це підтримує – бачити, як у скрутні часи український бізнес неухильно демонструє порядність та людське серце», – наголосила Вікторія Полякова.

У коментарях під дописом волонтерки читачі активно висловлюють співчуття близьким та дякують за цей важливий жест пам'яті.

«Проїжджали повз і бачили цю свічку. Теж звернули увагу. Розказала своїм дітям про цю трагедію. Вони ще малі, але про правила дорожнього руху і їх важливість говоримо щоразу. Обіймаю вас серцем», – поділилася киянка Анастасія Мартюшева.

коментарі під дописом Вікторії Полякової
коментарі під дописом Вікторії Полякової
скриншот

Нагадаємо, 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Солом’янському районі Києва автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід. Унаслідок аварії загинули четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець Григорій Глушич. Ще троє людей дістали травми. Серед загиблих були двоє поліцейських Солом’янського управління поліції – 24-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук та 21-річний лейтенант Денис Будченко. На момент аварії вони перебували при виконанні службових обов’язків.

За кермом перебував 49-річний житель Херсонської області. Як відомо, водієм Mercedes-Benz є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». 

За даними слідства, він не впорався з керуванням. Водій отримав травми та був госпіталізований. На момент ДТП чоловік був тверезим, розповіли в Офісі генпрокурора.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Після аварії стало відомо, що за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості. Лише протягом 2025 року водія п’ять разів притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та ще п’ять разів – за інші порушення ПДР. Також у березні 2026 року за його участі сталася ДТП без потерпілих.

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Теги: ДТП Київ Україна квіти

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