Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: легковик зіткнувся з відбійником (фото)

За попередніми даними правоохоронців, 70-річний водій автомобіля Ford Focus не впорався з керуванням

На Обухівщині поліцейські розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинув водій та отримали травми двоє пасажирів. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області, інформує «Главком».

Аварія сталася напередодні, 25 червня, на автодорозі Київ–Одеса неподалік села Митниця.

За попередніми даними правоохоронців, 70-річний водій автомобіля Ford Focus не впорався з керуванням та на швидкості допустив зіткнення з дорожнім відбійником.

Унаслідок сильного удару водій легковика від отриманих травм загинув на місці події фото: поліція Київщини

Унаслідок сильного удару керманич легковика загинув на місці події від отриманих травм. Крім того, постраждали дві пасажирки транспортного засобу віком 63 та 69 років – їх із тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні.

За цим фактом слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Обставини трагедії з’ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Бориспільському шосе сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажних автомобілів Mercedes, унаслідок якої загинули двоє людей. За попередніми даними правоохоронців, 60-річний водій однієї з вантажівок зупинився на дорозі через технічну несправність і перебував під машиною, виконуючи ремонтні роботи. У цей момент 37-річний керманич іншого вантажного автомобіля Mercedes, який рухався у попутному напрямку, не помітив зупинений транспортний засіб та врізався в нього. В результаті зіткнення фура Mercedes зрушила з місця і задавила власного водія. Від потужного удару припарковану вантажівку відкинуло вперед, і вона переїхала свого керманича. Обидва чоловіки від отриманих травм померли на місці події до приїзду медиків.

Ще одна серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного транспорту сталася на вулиці Архітектора Вербицького – легковий автомобіль на швидкості влетів під фуру.