Батьки зниклих безвісти військових мають право на деякі пільги: що відомо

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Батьки зниклих безвісти військових мають право на деякі пільги: що відомо
Батьки військовослужбовців, зниклих безвісти під час служби, мають деякі права
фото: Кропивницька міська рада

У раз відмови у пільговому перевезенні винні мають сплатити штраф

Батьки військовослужбовців, які зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, мають право на певні пільги, зокрема на безкоштовний проїзд в деяких видах транспорту та на деякі знижки на проїзд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кобеляцьку територіальну громаду Полтавського району Полтавської області. 

Пільги батькам військовослужбовців, зниклих безвісти під час служби

Ця категорія населення має право на:

  • безоплатний проїзд у міському транспорті (крім таксі) у межах району проживання, а також на приміському залізничному, водному та автобусному транспорті;
  • 50% знижки на проїзд у міжміському транспорті (залізничному, водному, повітряному й автомобільному).

Як отримати пільги

Для користування пільгою потрібно посвідчення члена сім’ї військовослужбовця, який зник безвісти. Для його отримання потрібно звернутися із заявою:

  • військовослужбовці ЗСУ або Держспецтрансслужби – до ТЦК та СП;
  • для військовослужбовця СБУ, Управління державної охорони, розвідувальних органів, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, Нацгвардії – до уповноваженого структурного підрозділу (органу), на який покладаються функції з видачі посвідчень. 

Необхідні документи:

  • витяг із наказу (або копія наказу) про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку із визнанням його судом безвісно відсутнім;
  • рішення суду про визнання його безвісно відсутнім.

Як діяти у разі ненадання пільгового проїзду

У цьому випадку необхідно з'ясувати назву та контактні дані перевізника, а також прізвище, ім'я, по батькові водія, а також записати номер транспортного засобу, час та маршрут поїздки. Крім того, варто записати дані свідків та зберегти квиток. Після цього потрібно написати заяву у трьох примірниках до поліції, Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) та органу місцевого самоврядування, де здійснюється маршрут. До заяви необхідно додати копію посвідчення члена сімʼї військовослужбовця, який зник безвісти й копію проїзного квитка.

Відповідальність у разі відмови

За відмову у пільговому перевезенні передбачена адміністративна відповідальність. В цьому випадку винний має сплатити штраф у розмірі 850 грн.

Нагадаємо, раніше військовий розповідав про пільги, якими користуються співробітники ТЦК. Зокрема, вони мають зарплату в розмірі 20 тисяч та триразове харчування. 

Батьки зниклих безвісти військових мають право на деякі пільги: що відомо
Батьки зниклих безвісти військових мають право на деякі пільги: що відомо
Чи зараховується робота за кордоном в трудовий стаж: пояснення Пенсійного фонду
Чи зараховується робота за кордоном в трудовий стаж: пояснення Пенсійного фонду
Деякі домогосподарства отримають майже по 20 тис грн: на що їх можна витратити
Деякі домогосподарства отримають майже по 20 тис грн: на що їх можна витратити
Програма єОселя: названо категорії українців, які отримали дешеві кредити на житло від держави
Програма єОселя: названо категорії українців, які отримали дешеві кредити на житло від держави
Кабмін погодив законопроєкт про пільги для постраждалих учасників Революції гідності
Кабмін погодив законопроєкт про пільги для постраждалих учасників Революції гідності
Ветерани та ветеранки можуть безкоштовно отримати ліки: подробиці
Ветерани та ветеранки можуть безкоштовно отримати ліки: подробиці

