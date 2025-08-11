Батьки зниклих безвісти військових мають право на деякі пільги: що відомо
У раз відмови у пільговому перевезенні винні мають сплатити штраф
Батьки військовослужбовців, які зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, мають право на певні пільги, зокрема на безкоштовний проїзд в деяких видах транспорту та на деякі знижки на проїзд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кобеляцьку територіальну громаду Полтавського району Полтавської області.
Пільги батькам військовослужбовців, зниклих безвісти під час служби
Ця категорія населення має право на:
- безоплатний проїзд у міському транспорті (крім таксі) у межах району проживання, а також на приміському залізничному, водному та автобусному транспорті;
- 50% знижки на проїзд у міжміському транспорті (залізничному, водному, повітряному й автомобільному).
Як отримати пільги
Для користування пільгою потрібно посвідчення члена сім’ї військовослужбовця, який зник безвісти. Для його отримання потрібно звернутися із заявою:
- військовослужбовці ЗСУ або Держспецтрансслужби – до ТЦК та СП;
- для військовослужбовця СБУ, Управління державної охорони, розвідувальних органів, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, Нацгвардії – до уповноваженого структурного підрозділу (органу), на який покладаються функції з видачі посвідчень.
Необхідні документи:
- витяг із наказу (або копія наказу) про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку із визнанням його судом безвісно відсутнім;
- рішення суду про визнання його безвісно відсутнім.
Як діяти у разі ненадання пільгового проїзду
У цьому випадку необхідно з'ясувати назву та контактні дані перевізника, а також прізвище, ім'я, по батькові водія, а також записати номер транспортного засобу, час та маршрут поїздки. Крім того, варто записати дані свідків та зберегти квиток. Після цього потрібно написати заяву у трьох примірниках до поліції, Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) та органу місцевого самоврядування, де здійснюється маршрут. До заяви необхідно додати копію посвідчення члена сімʼї військовослужбовця, який зник безвісти й копію проїзного квитка.
Відповідальність у разі відмови
За відмову у пільговому перевезенні передбачена адміністративна відповідальність. В цьому випадку винний має сплатити штраф у розмірі 850 грн.
