Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі

У Туреччині під час запливу через Босфор зник безвісти 30-річний російський плавець Микола Свєчніков. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Щорічний міжконтинентальний заплив «Босфор 2025» проводився Національним олімпійським комітетом Туреччини за участю спортсменів із 81 країни. У запливі брали участь три тисячі спортсменів.

Організатори помітили відсутність Свєчнікова тільки о 22:00, хоча змагання закінчилися о 14:00. Перед ними росіянина оглядали лікарі і не знайшли жодних проблем зі здоров'ям. Майстер спорту з плавання виступав під номером 2554.

Цього року течія в протоці була сильнішою, ніж у попередньому. За даними ЗМІ, перед самим початком змагань у Стамбулі пішов сильний дощ і з'явився туман. Через це різко впала видимість і піднялися хвилі. Також спортсмени скаржилися, що їм було складніше плисти: учасники змагань збивалися зі шляху і пливли довше, ніж зазвичай.

