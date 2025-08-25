Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі
Свєчніков працює тренером з плавання
фото з відкритих джерел

Організатори помітили відсутність спортсмена лише через вісім годин після закінчення змагання

У Туреччині під час запливу через Босфор зник безвісти 30-річний російський плавець Микола Свєчніков. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Щорічний міжконтинентальний заплив «Босфор 2025» проводився Національним олімпійським комітетом Туреччини за участю спортсменів із 81 країни. У запливі брали участь три тисячі спортсменів.

Організатори помітили відсутність Свєчнікова тільки о 22:00, хоча змагання закінчилися о 14:00. Перед ними росіянина оглядали лікарі і не знайшли жодних проблем зі здоров'ям. Майстер спорту з плавання виступав під номером 2554.

Цього року течія в протоці була сильнішою, ніж у попередньому. За даними ЗМІ, перед самим початком змагань у Стамбулі пішов сильний дощ і з'явився туман. Через це різко впала видимість і піднялися хвилі. Також спортсмени скаржилися, що їм було складніше плисти: учасники змагань збивалися зі шляху і пливли довше, ніж зазвичай.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Антона Єрофєєва. Єрофєєв працював тренером з плавання. Про його ліквідацію повідомила Федерації плавання Тюменської області.

Як повідомлялося, житель турецького Стамбула Дженгіз Хан щодня перетинає Босфор вплав, щоб дістатися роботи. Усі необхідні речі він бере із собою у водонепроникному мішку.

До слова, дворазовий призер Олімпіади 2020 року, шестиразовий чемпіон світу на короткій воді російський плавець Климент Колесников здобув золото чемпіонату світу з плавання. Колесніков на дистанції 50 метрів на спині виграв із результатом 23,68 секунди. 7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

Читайте також:

Теги: росіяни плавання Туреччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили Оборони відкинули окупантів біля Андріївки на Сумщині – DeepState
Сили Оборони відкинули окупантів біля Андріївки на Сумщині – DeepState
Вчора, 01:14
Сергій Марков часто брав участь у пропагандистських шоу на російському телебаченні
Росія визнала іноагентом прокремлівського політолога
22 серпня, 17:48
Глава російської церкви молився сьогодні за дружбу країн, які мають ядерну зброю
Патріарх Кирило помолився за «дружбу ядерних держав»
15 серпня, 20:55
Венс підтвердив, що планується знайти якесь вирішення «конфлікту» відповідно до поточної лінії фронту в Україні
Венс пояснив, як США планують врегулювати війну в Україні
10 серпня, 18:59
Ворожий дрон влучив у автомобіль
Ворожий дрон забрав життя керівниці пересувного відділення «Укрпошти» на Донеччині
7 серпня, 05:28
Втрата громадянства у РФ означає втрату майже всіх базових прав
Розвідка повідомила, що у РФ політичних опонентів почали позбавляти громадянства
31 липня, 17:10
Центр протидії дезінформації наголошує, що армія РФ несе колосальні втрати на війні проти України
РФ вигадала новий спосіб вербування росіян для війни проти України
28 липня, 19:29
Костін розкритикував свій результат на чемпіонаті світу
«Це – дупа». Російський плавець прокоментував свій провальний виступ на чемпіонаті світу
27 липня, 11:02
РФ, використовуючи протести, буде намагатись максимально загострити ситуацію
Про заходи безпеки. Учасникам мітингів слід бути пильними
25 липня, 13:23

Новини

МОК відмовився коментувати участь керівника Олімпійського комітету Росії у пропагандистському заході
МОК відмовився коментувати участь керівника Олімпійського комітету Росії у пропагандистському заході
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі
Україна увійшла у топ-3 медального заліку чемпіонату світу з художньої гімнастики
Україна увійшла у топ-3 медального заліку чемпіонату світу з художньої гімнастики
Коли відбудеться офіційний дебют Усика в футболі: стали відомі деталі
Коли відбудеться офіційний дебют Усика в футболі: стали відомі деталі
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
Пішов з життя перший олімпійський чемпіон в історії Ірану
Пішов з життя перший олімпійський чемпіон в історії Ірану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
71K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
11K
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка
11K
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
5090
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua