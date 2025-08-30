Головна Країна Події в Україні
У Львові підняли Прапор Надії в пам'ять про зниклих безвісти

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Львові підняли Прапор Надії в пам'ять про зниклих безвісти
Прапор Надії підняв Андрій Гоза, син українського військового
фото: Андрій Садовий

Львів вшанував зниклих безвісти, піднявши Прапор Надії над Ратушею

30 серпня, у День пам'яті зниклих безвісти, у Львові відбулася зворушлива церемонія. На вежі Ратуші підняли Прапор Надії як символ пам'яті про українських воїнів, чия доля досі невідома. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

У Львові підняли Прапор Надії в пам'ять про зниклих безвісти фото 1
фото: Андрій Садовий

Прапор Надії підняв Андрій Гоза, син українського військового, який зник безвісти. За словами Садового, чорний колір стягу символізує біль, а білий – віру. Цей прапор є нагадуванням про людей, які не повернулися додому.

«Львів пам’ятає», – написав Андрій Садовий, підкреслюючи, що місто не забуде своїх героїв.

Нагадаємо, біля головного корпусу Львівської політехніки з’явився символічний «Прапор Надії». На прохання університету стяг передала команда проєкту «Місто Марії». Прапор висітиме доти, доки з полону не буде визволено всіх українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську політехніку.

«Прапор Надії» – це ініціатива ветерана Сергія «Волини» Волинського, започаткована у 2024 році. Дві його смуги мають особливий зміст: чорна нагадує про біль, неволю та втрати, а біла дарує віру у повернення, свободу та світле майбутнє.

