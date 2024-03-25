У Росії вантажівка в'їхала в автобус із військовими (відео)

Рух на зовнішній стороні дороги у районі аварії повністю перекритий

Унаслідок аварії одна людина загинула

У Москві «КамАЗ» на великій швидкості влетів у військовий автобус «ПАЗ». Після ДТП на дорозі спалахнула сильна. Про це пишуть росЗМІ.

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Як зазначається, військовий автобус «ПАЗ» стояв на ремонті посеред дороги, коли в нього врізалася вантажівка «КамАЗ». Швидкість була величезною і через удар відразу ж спалахнула потужна пожежа.

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За даними Telegram-каналу 112, одна людина загинула. На місці працюють екстрені служби.

Площа пожежі становила 30 кв. м. У московській поліції кажуть, що рух на зовнішній стороні дороги у районі аварії повністю перекритий.

Раніше повідомлялося, у Росії офіцер наїхав на солдатів, які переходили дорогу. В аварії постраждали загалом 11 людей. Троє з них були госпіталізовані. Інші отримали медичну допомогу на місці.

Також у Криму військова вантажівка наїхала на легковик, є постраждалі.