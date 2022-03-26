  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Українські військові збили військовий літак та безпілотник окупантів

    Українські військові збили військовий літак та безпілотник окупантів - Українські військові збили військовий літак та безпілотник окупантів
    Українські військові збили військовий літак та безпілотник окупантів
    фото з відкритих джерел

    Повідомляється, що зенітні ракетні підрозділи знищили ще дві повітряні цілі

    Українська протиповітряна оборона збила ще один російський військовий літак – на Слобожанському напрямку. Про це повідомили у Повітряному командуванні «Схід» 26 березня.

    «Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил в зоні відповідальності повітряного командування «Схід» знищено дві ворожі цілі. На Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень «прощався з життям «БПЛА», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Збройні сили порахували знищені 25 березня ворожі літаки та крилаті ракети.

    Як відомо, окупанти зазнали серйозних втрат і змінили стратегію в небі.

    До слова, стало відомо, звідки російські літаки атакують Україну.

    Раніше українські військові за добу знищили сім літаків та гелікоптер окупантів.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак військові Україна гелікоптер безпілотник окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські військові збили військовий літак та безпілотник окупантів