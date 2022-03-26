Українські військові збили військовий літак та безпілотник окупантів

Повідомляється, що зенітні ракетні підрозділи знищили ще дві повітряні цілі

Українська протиповітряна оборона збила ще один російський військовий літак – на Слобожанському напрямку. Про це повідомили у Повітряному командуванні «Схід» 26 березня.

«Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил в зоні відповідальності повітряного командування «Схід» знищено дві ворожі цілі. На Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень «прощався з життям «БПЛА», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили порахували знищені 25 березня ворожі літаки та крилаті ракети.

Як відомо, окупанти зазнали серйозних втрат і змінили стратегію в небі.

До слова, стало відомо, звідки російські літаки атакують Україну.

Раніше українські військові за добу знищили сім літаків та гелікоптер окупантів.

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