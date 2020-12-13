Мокрий сніг та ожеледиця не відступають: прогноз погоди в Україні на неділю

У Києві сьогодні прогнозують мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця

Середня температура вдень становитиме від 1° морозу до 4° тепла

У неділю, 13 грудня, у більшості областей України синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця; температура вдень становитиме від 1° морозу до 4° тепла; лише на півдні до +10°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Вночі на Правобережжі, вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця. У південній частині країни вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, вдень в західних областях північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних та Дніпропетровській областях місцями пориви 15-20 м/с», – йдеться у прогнозі.

Температура вночі становитиме 0-5°морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на півдні країни і в Криму вночі 1-6° вище нуля, вдень 5-10° тепла.

У Києві сьогодні також прогнозують мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Зазначимо, у південних регіонах у неділю вранці також прогнозують туман, який обмежить видимість на дорогах до 200-500 метрів.

Напередодні повідомлялося, що в Україні найближчими днями погоду визначатиме вологе і помірно тепле повітря з Центральної Європи.

Як відомо, в Україні через крижаний дощ дороги перетворились на ковзанки.