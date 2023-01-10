Морпіхи знищили тиловий пункт окупантів на Донеччині (відео)

Протитанкісти уразили ціль точним влучанням з «Рапіри»

Аеророзвідка виявила на Донеччині сховище, де терористи-загарбники зберігають матеріально-технічні засоби. Згодом морпіхи знищили тиловий пункт. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

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«Точним влучанням з «Рапіри» протитанкісти 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського уразили визначену ціль. Слава морській піхоті! Слава Україні!», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що Сили оборони таврійського напрямку вразили на Дніпрі російський катер.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 112 470 росіян.

До слова, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.