Окупанти вдарили по Торецьку: є загиблі (фото)

Унаслідок обстрілу загинуло четверо людей

Російська окупаційна армія у середу, 20 вересня, обстріляла Торецьк та селище Північне. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

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За даними правоохоронців, ворог вдарив по місту 240-міліметровою активно-реактивною міною системи 2С4 «Тюльпан».

Внаслідок атаки загинули 19-річна дівчина та 20-річний хлопець, які перебували у приватному житловому будинку. Ще двох людей – 84-річну матір та її 60-річного сина – було вбито росіянами на одній із вулиць Північного.

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Наслідки обстрілу Торецька фото: Донецька обласна прокуратура

«При процесуальному керівництві Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, що 19 вересня атакували село в Донецькій області ракетами «Іскандер». Унаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей.