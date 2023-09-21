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Окупанти вдарили по Торецьку: є загиблі (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Торецьку: є загиблі (фото)
Наслідки обстрілу Торецька
фото: Донецька обласна прокуратура

Унаслідок обстрілу загинуло четверо людей

Російська окупаційна армія у середу, 20 вересня, обстріляла Торецьк та селище Північне. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, ворог вдарив по місту 240-міліметровою активно-реактивною міною системи 2С4 «Тюльпан».

Внаслідок атаки загинули 19-річна дівчина та 20-річний хлопець, які перебували у приватному житловому будинку. Ще двох людей – 84-річну матір та її 60-річного сина – було вбито росіянами на одній із вулиць Північного.

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Наслідки обстрілу Торецька
фото: Донецька обласна прокуратура

«При процесуальному керівництві Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, що 19 вересня атакували село в Донецькій області ракетами «Іскандер». Унаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей.

Теги: Донеччина Торецьк обстріл

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