Можемо говорити про переломну фазу війни – Міноборони

Українці оговталися від шоку і нищать ворогів разом із армією

Приблизно у 30 випадках місцеві жителі відстояли свої міста перед окупантом

Українські військові продовжують протистояти російським загарбникам на усіх фронтах. Водночас нині вже можна говорити про переломну фазу війни.

Кожен день боїв робить перевагу на нашу користь. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телеканалу «Рада» уночі, 3 березня.

«У ворога великі втрати як військової техніки, озброєння так і особового складу. Українці ж від шоку оговталися, об'єдналися і чинять потужний спротив разом із ЗСУ», – сказала посадовиця.

Ганна Маляр додала, що нині вже є приблизно 30 випадків, де місцеві жителі відстояли свої міста.

Нагадаємо, президент заявив, що «Ми народ, який за тиждень зламав плани ворога».

Як повідомлялося, за добу ЗСУ знищили п’ять російських одиниць авіатехніки (фото).

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