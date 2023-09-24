Цензура та комендантська година: Пушилін увів ряд заборон на окупованій частині Донеччини
На окупованих територіях заборонили будь-які масові зібрання
Росіяни повернули комендантську годину на захопленій частині Донецької області. Також загарбники ввели там цензуру. Про це йдеться в указі так званого голови «ДНР» Дениса Пушиліна, якого перепризначили на цю посаду.
Так, комендантська година на окупованій частині Донецької області діятиме з у будні з 23:00 до 04:00 години. У цей час заборонено перебувати на вулицях.
Також на окупованих територіях заборонили будь-які масові зібрання, пікети та акції, а чиновникам та бюджетникам заборонено виїзд без дозволу в усі країни, окрім Росії.
Крім того, Пушилін наказав ввести «воєнну цензуру», яка стосується поштових відправлень та телефонних дзвінків.
Раніше повідомлялося, що керівник так званої «ДНР» Денис Пушилін придбав земельну ділянку у Бразилії.
Колаборанти і зрадники справді почали тікати з окупованих областей України. Колаборанти тікають з окупованих територій Запоріжжя. Поплічники загарбників розселилися у двох пансіонатах Севастополя.
Колаборантів із сім’ями готують до евакуації з Луганщини. Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що успіхи ЗСУ змушують колаборантів тікати з міста.
Нагадаємо, що СБУ викрила шахраїв з оточення терориста Пушиліна. Злочинці обікрали маріупольців майже на 100 млн грн.
Коментарі — 0