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Цензура та комендантська година: Пушилін увів ряд заборон на окупованій частині Донеччини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Цензура та комендантська година: Пушилін увів ряд заборон на окупованій частині Донеччини
Пушилін заборонив у «ДНР» страйки і ввів цензуру
фото з відкритих джерел

На окупованих територіях заборонили будь-які масові зібрання

Росіяни повернули комендантську годину на захопленій частині Донецької області. Також загарбники ввели там цензуру. Про це йдеться в указі так званого голови «ДНР» Дениса Пушиліна, якого перепризначили на цю посаду.

Так, комендантська година на окупованій частині Донецької області діятиме з у будні з 23:00 до 04:00 години. У цей час заборонено перебувати на вулицях.

Також на окупованих територіях заборонили будь-які масові зібрання, пікети та акції, а чиновникам та бюджетникам заборонено виїзд без дозволу в усі країни, окрім Росії.

Крім того, Пушилін наказав ввести «воєнну цензуру», яка стосується поштових відправлень та телефонних дзвінків.

Раніше повідомлялося, що керівник так званої «ДНР» Денис Пушилін придбав земельну ділянку у Бразилії.

Колаборанти і зрадники справді почали тікати з окупованих областей України. Колаборанти тікають з окупованих територій Запоріжжя. Поплічники загарбників розселилися у двох пансіонатах Севастополя.

Колаборантів із сім’ями готують до евакуації з Луганщини. Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що успіхи ЗСУ змушують колаборантів тікати з міста.

Нагадаємо, що СБУ викрила шахраїв з оточення терориста Пушиліна. Злочинці обікрали маріупольців майже на 100 млн грн.

Теги: Запоріжжя Денис Пушилін комендантська година Іван Федоров

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