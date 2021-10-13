Covid-19 на Вінниччині: за добу виявлено понад 300 нових хворих

За добу в області від коронавірусу померли вісім людей

З початку пандемії в області на коронавірус захворіли понад 78 тис. осіб

На Вінниччині за добу Covid-19 лабораторно підтвердили у 347 випадках. Це на 226 більше, аніж напередодні. Такі дані обласного лабораторного центру станом на ранок 13 жовтня.

Також за минулу добу:

померли – 8 людей;

одужали – 162 особи.

З початку пандемії в області на коронавірус захворіли понад 78 тис. осіб. З них 72,5 тис. одужали. Летальних випадків від ускладнень цієї хвороби зафіксували 1847.

Загалом, в Україні за минулу добу, 12 жовтня, виявили 16 309 нових хворих на коронавірус. Померли від ускладнень хвороби 471 людина, натомість 6 462 одужали. Госпіталізували вчора 4 901 осіб з коронавірусом.

Минулої доби протестували методом ПЛР 56,1 тис. осіб, методом ІФА 12 тис. осіб, експрес-тестами – 50,6 тис. осіб.

Найбільше нових випадків за добу в Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій областях (1048), Києві (978).

Нагадаємо, в Україні з'явилаяь «червона» зона карантину. Херсонська область перейде у «червону» зону карантину опівночі 15 жовтня.

Як вже відомо, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовуватися до міських та внутрішньообласних перевезень.