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    Covid-19 на Вінниччині: за добу виявлено понад 300 нових хворих

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    За добу в області від коронавірусу померли вісім людей - Covid-19 на Вінниччині: за добу виявлено понад 300 нових хворих
    За добу в області від коронавірусу померли вісім людей
    фото з відкритих джерел

    З початку пандемії в області на коронавірус захворіли понад 78 тис. осіб

    На Вінниччині за добу Covid-19 лабораторно підтвердили у 347 випадках. Це на 226 більше, аніж напередодні. Такі дані обласного лабораторного центру станом на ранок 13 жовтня.

    Також за минулу добу:

    • померли – 8 людей;
    • одужали – 162 особи.

    З початку пандемії в області на коронавірус захворіли понад 78 тис. осіб. З них 72,5 тис. одужали. Летальних випадків від ускладнень цієї хвороби зафіксували 1847.

    Загалом, в Україні за минулу добу, 12 жовтня, виявили 16 309 нових хворих на коронавірус. Померли від ускладнень хвороби 471 людина, натомість 6 462 одужали. Госпіталізували вчора 4 901 осіб з коронавірусом.

    Минулої доби протестували методом ПЛР 56,1 тис. осіб, методом ІФА 12 тис. осіб, експрес-тестами – 50,6 тис. осіб.

    Найбільше нових випадків за добу в Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій областях (1048), Києві (978).

    Нагадаємо, в Україні з'явилаяь «червона» зона карантину. Херсонська область перейде у «червону» зону карантину опівночі 15 жовтня.

    Як вже відомо, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовуватися до міських та внутрішньообласних перевезень.

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    Теги: Вінниччина хвороби вакцинація коронавірус
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    Covid-19 на Вінниччині: за добу виявлено понад 300 нових хворих