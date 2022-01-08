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    На Черкащині дитина травмувалася феєрверком

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    Хлопець знайшов піротехніку на вулиці - На Черкащині дитина травмувалася феєрверком
    Хлопець знайшов піротехніку на вулиці
    фото з відкритих джерел

    11-річний хлопчик обпік руки та обличчя

    У Черкаській області 11-річний хлопчик знайшов на вулиці феєрверк, підпалив його та обпік обличчя та руки. Зараз йому надають допомогу медики, інформує Нацполіція Черкаської області.

    Подія сталася сьогодні, 8 січня, у селі Сагунівка. 11-річний хлопчик знайшов на вулиці феєрверк та підпалив його. У результаті піротехнічний засіб спалахнув, дитина отримала термічний опік обличчя та обох кистей рук. Малолітнього доставили до лікарні та госпіталізували.

    Поліцією відомості внесені до Єдиного обліку.

    У поліції також дали поради, щоб петарда чи салютна установка не стали у ваших руках вибухівкою:

    • такі вироби слід купувати тільки в спеціалізованих торговельних місцях;
    • перевіряйте наявність на піротехнічному виробі інформації про термін придатності виробу або його гарантійний термін;
    • до кожного піротехнічного виробу в обов’язковому порядку має бути інструкція із застосування (експлуатації), що містить інформацію про небезпеку піротехнічного виробу та обмеження за віком щодо його застосування;
    • не купуйте вироби сумнівного вигляду, що мають дефекти та інші пошкодження.

    Пам’ятайте: піротехнічні вироби не іграшки, вони можуть спричинити серйозні опіки чи травми рук, обличчя, очей. При їх використанні обов’язково дотримуватись правил особистої безпеки.

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    Теги: діти Черкащина
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    На Черкащині дитина травмувалася феєрверком