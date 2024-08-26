Світло, вода, робота метро. Що відбувається в Києві станом на ранок

КМДА: Станції метро «Арсенальна» та «Хрещатик» працюють лише в режимі укриття

Після повідомлень про вибухи у столиці кияни повідомляли про проблеми із електрикою

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що перебої з енергопостачанням повязані із проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі. Також фіксуються перебої з водопостачанням. Про це він написав у Telegram-каналі.

«У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі», – йдеться у повідомленні мера міста.

Також Кличко заявив, що на правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням.

У КМДА повідомили, що поїзди у столичному метрополітені курсують «червоною» лінією від станції «Академмістечко» до станції «Театральна». Станції метро «Арсенальна» та «Хрещатик» працюють лише в режимі укриття.

Рух поїздів на зеленій лінії здійснюється:

від станції «Сирець» до станції «Звіринецька»;

від станції «Осокорки» до станції «Червоний хутір».

Станції «Видубичі» та «Славутич» працюють у режимі укриття.

Зазначається, що вранці 26 серпня після повідомлень про вибухи у Києві жителі почали фіксували перебої зі світлом або ж його повне зникнення.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи. Зокрема, під удар окупантів потрапив Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, також вибухи чули на Вінниччині.

Як відомо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.