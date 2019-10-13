На Хмельниччині жінка потрапила у жатку комбайна



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Фото пресслужби ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Обставини події з’ясовують правоохоронці

У п’ятницю о 19:25 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що під час збирання урожаю кукурудзи у полі поблизу с. Слобідка-Красилівська Красилівського району Хмельницької області у жатку комбайна потрапила людина.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

На місце події одразу було направлено черговий караул вогнеборців 14 Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце події з’ясувалося, що 88-річна громадянка знаходиться затиснутою між рухомими механізмами жатки комбайну.

Черговим караулом за допомогою гідравлічного інструменту було проведено деблокування нижніх кінцівок із рухомих механізмів жатки комбайну, після чого потерпілу одразу передали бригаді Красилівської швидкої медичної допомоги. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, на Київщині рятувальники неодноразово залучалися до ліквідації загорань у природних екосистемах.