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Нове обмеження на Київщині: розважальні заходи закінчуватимуться раніше

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нове обмеження на Київщині: розважальні заходи закінчуватимуться раніше
Комендантська година на Київщині продовжує діяти з 00:00 до 5:00
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00

Рішенням оперативного штабу на Київщині запроваджують обмеження: всі розважальні заходи мають закінчуватись не пізніше 21:00. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

«На засіданні оперативного штабу КОВА ухвалили рішення про часові обмеження. Відтак на Київщині всі розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00», – йдеться у повідомленні.

На період комендантської години усі розважальні заклади без винятку повинні припиняти свою роботу. У КОВА нагадали, що за її порушення законом передбачена відповідальність.

«Обмеження не були скасовані і триватимуть до завершення дії правового режиму воєнного стану», – підкреслив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Перевірки щодо дотримання норм у регіоні будуть проводитися регулярно із залученням працівників поліції. Зазначимо, що комендантська година на Київщині продовжує діяти з 00:00 до 5:00.

Нагадаємо, що гучні святкування під час війни викликають бурхливе обговорення в мережі. Нещодавно в Одесі трапився гучний скандал: місцевий клуб влаштував пінну вечірку, поки сусідня Херсонщина страждає від екологічної катастрофи.  

Теги: комендантська година Київщина

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