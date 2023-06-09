Нове обмеження на Київщині: розважальні заходи закінчуватимуться раніше

Комендантська година на Київщині продовжує діяти з 00:00 до 5:00

Розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00

Рішенням оперативного штабу на Київщині запроваджують обмеження: всі розважальні заходи мають закінчуватись не пізніше 21:00. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

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«На засіданні оперативного штабу КОВА ухвалили рішення про часові обмеження. Відтак на Київщині всі розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00», – йдеться у повідомленні.

На період комендантської години усі розважальні заклади без винятку повинні припиняти свою роботу. У КОВА нагадали, що за її порушення законом передбачена відповідальність.

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«Обмеження не були скасовані і триватимуть до завершення дії правового режиму воєнного стану», – підкреслив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Перевірки щодо дотримання норм у регіоні будуть проводитися регулярно із залученням працівників поліції. Зазначимо, що комендантська година на Київщині продовжує діяти з 00:00 до 5:00.

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