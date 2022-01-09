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    Події в Україні

    У містечку поблизу Запоріжжя люди знайшли в саду 100-кілограмову авіабомбу (фото)

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    Люди викорчовували дерева і натрапили на авіабомбу - У містечку поблизу Запоріжжя люди знайшли в саду 100-кілограмову авіабомбу (фото)
    Люди викорчовували дерева і натрапили на авіабомбу
    фото: dsns.gov.ua

    Вибухонебезпечний предмет знешкодили рятувальники

    У містечку Василівка, що в Запорізькій області, люди викорчовували старі дерева в саду та виявили підозрілий предмет. На допомогу покликали рятувальників, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    «Прибувши на місце події, спеціалісти ДСНС ідентифікували знахідку як 100-кілограмову авіабомбу часів минулих війн. Оперативна група спостерігала за проведенням розмінування в режимі реального часу за допомогою інформаційно-аналітичної панелі», – сказано у повідомленні.

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    У містечку поблизу Запоріжжя люди знайшли в саду 100-кілограмову авіабомбу (фото)
    У містечку поблизу Запоріжжя люди знайшли в саду 100-кілограмову авіабомбу (фото)
    У містечку поблизу Запоріжжя люди знайшли в саду 100-кілограмову авіабомбу (фото)
    фото: dsns.gov.ua

    Фахівці-піротехніки знешкодили авіабомбу в спеціально відведеному місці, з дотриманням техніки безпеки. Також рятувальники додатково обстежили місце небезпечної знахідки. Загроза місцевим мешканцям ліквідована.

    Раніше на Львівщині у лісі поблизу села виявили мінометну міну часів Другої світової війни, яка висіла на дереві.

    Також повідомлялося, що СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні схрони з патронами та вибухівкою.

    Читайте також: Як діяти, якщо ви знайшли бомбу: інструкція від рятувальників

    Теги: Запоріжжя державна служба ДСНС розмінування рятувальники
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    У містечку поблизу Запоріжжя люди знайшли в саду 100-кілограмову авіабомбу (фото)