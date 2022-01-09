У містечку поблизу Запоріжжя люди знайшли в саду 100-кілограмову авіабомбу (фото)

Люди викорчовували дерева і натрапили на авіабомбу

Вибухонебезпечний предмет знешкодили рятувальники

У містечку Василівка, що в Запорізькій області, люди викорчовували старі дерева в саду та виявили підозрілий предмет. На допомогу покликали рятувальників, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Прибувши на місце події, спеціалісти ДСНС ідентифікували знахідку як 100-кілограмову авіабомбу часів минулих війн. Оперативна група спостерігала за проведенням розмінування в режимі реального часу за допомогою інформаційно-аналітичної панелі», – сказано у повідомленні.

Фахівці-піротехніки знешкодили авіабомбу в спеціально відведеному місці, з дотриманням техніки безпеки. Також рятувальники додатково обстежили місце небезпечної знахідки. Загроза місцевим мешканцям ліквідована.

Раніше на Львівщині у лісі поблизу села виявили мінометну міну часів Другої світової війни, яка висіла на дереві.

Також повідомлялося, що СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні схрони з патронами та вибухівкою.