Окупанти вдарили по Чернігівщині

Інформація щодо постраждалих уточнюється

Російські загарбники 21 липня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Окупанти вдарили по будинку культури. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ» у Telegram.

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Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури. За попередньою інформацією, жертви відсутні.

Інша інформація уточнюється.

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Нагадаємо, вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту.

До слова, триває 513-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.