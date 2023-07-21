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Окупанти вдарили по Чернігівщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Чернігівщині
Пошкоджено будівлю місцевого будинку культури
фото: «Північ»

Інформація щодо постраждалих уточнюється

Російські загарбники 21 липня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Окупанти вдарили по будинку культури. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ» у Telegram.

Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури. За попередньою інформацією, жертви відсутні.

Інша інформація уточнюється.

Нагадаємо, вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту.

До слова, триває 513-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Теги: окупанти війна Чернігівщина ракета

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