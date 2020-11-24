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    У Києві малюк ледь не втопився у ванні під час купання

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    Дитина залишилась у ванні без нагляду - У Києві малюк ледь не втопився у ванні під час купання
    Дитина залишилась у ванні без нагляду
    Фото ілюстративне

    Мати залишила дитину без нагляду у ванній кімнаті

    У понеділок, 23 листопада, у Києві стався надзвичайний випадок, який ледь не закінчився загибеллю однорічного хлопчика.

    Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

    У Солом’янському районі мати, купаючи однорічного малюка, вийшла з ванної кімнати. У цей час хлопчик посковзнувся і упав у воду з головою.

    Зі слів матері, у дитини сталася тимчасова зупинка дихання.

    Найстрашнішого вдалося уникнути. Бригада екстреної медичної допомоги констатувала у хлопчика стан після асфіксії як результат утоплення.

    Дитину госпіталізовано. Її життю нічого не загрожує.

    Як повідомлялося, у серпні у басейні розважального комплексу на проспекті генерала Ватутіна в Києві ледь не втопилась восьмирічна дитина.

    У вересні  на Буковині чоловік втопився у басейні на території власного домогосподарства.

    Теги: Київ діти лікар потонули
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