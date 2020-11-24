У Києві малюк ледь не втопився у ванні під час купання

Дитина залишилась у ванні без нагляду

Мати залишила дитину без нагляду у ванній кімнаті

У понеділок, 23 листопада, у Києві стався надзвичайний випадок, який ледь не закінчився загибеллю однорічного хлопчика.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

У Солом’янському районі мати, купаючи однорічного малюка, вийшла з ванної кімнати. У цей час хлопчик посковзнувся і упав у воду з головою.

Зі слів матері, у дитини сталася тимчасова зупинка дихання.

Найстрашнішого вдалося уникнути. Бригада екстреної медичної допомоги констатувала у хлопчика стан після асфіксії як результат утоплення.

Дитину госпіталізовано. Її життю нічого не загрожує.

Як повідомлялося, у серпні у басейні розважального комплексу на проспекті генерала Ватутіна в Києві ледь не втопилась восьмирічна дитина.

У вересні на Буковині чоловік втопився у басейні на території власного домогосподарства.