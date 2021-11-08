Гаєчним ключем потрощив автомобіль поліції. На Дніпропетровщині чоловік заплатить солідний штраф

Мешканця П’ятихаток визнано винним у хуліганстві

П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області призначив два роки обмеження волі, які замінив на рік іспитового терміну місцевому мешканцю за хуліганські дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 3 листопада.

Обвинувачений вчинив хуліганство влітку цього року. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння біля відділення поліції №7 Кам’янського районного управління поліції Нацполіції у Дніпропетровській області, розбив вікна службового автомобіля поліції «Рено Дастер СКС». Заспокоїти чоловіка намагався лейтенант поліції, але хуліган не реагував і продовжував гаєчним ключем трощити машину.

Загалом сума завданих збитків Нацполіції становить 36,8 тис. грн. Цю суму, за рішенням суду, має компенсувати обвинувачений.

Ще чоловік заплатить 4,1 тис. грн у вигляді витрат на залучення експерта.

Як повідомляв «Главком», українець заплатить штраф за те, що помочився на автомобіль патрульної поліції Києва і виклав у соціальну мережу TikTok.

Крім цього, у червні 2021 року Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн хлопця, який вчинив дрібне хуліганство на столичній вулиці Банкова. Адмінправопорушення зафіксували співробітники Печерського управління поліції. За даними оформленого протоколу, 20 березня 2021 року хлопець розмальовував фарбою з балончика стіни Офісу президента України.