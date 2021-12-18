Снайпер «ЛНР», який розчарувався у терористах, сів до в’язниці

Суд дійшов висновків, що обвинувачений займав командирську посаду у терористів, в його підпорядкуванні перебувало 12 осіб

В Україні бойовика визнано винним в участі в незаконних воєнізованих формуваннях та посяганні на територіальну цілісність

Рубіжанський міський суд Луганської області визнав винним снайпера «ЛНР» в участі в незаконних воєнізованих формуваннях та посяганні на територіальну цілісність України і призначив п’ять років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 14 грудня.

Наприкінці 2014 року обвинувачений вступив до лав терористичної організації «ЛНР». Йому видали снайперську гвинтівку Драгунова , автомат Калашникова із боєприпасами до них та військову екіпіровку. Протягом 2015 року і січня-липня 2016 року вів спостереження із бойових позицій за переміщеннями сил і засобів української армії. Цим самим сприяв здійсненню збройного утримання окремих районів Луганської області.

У суді бойовик повністю визнав вину і щиро розкаявся. Розповів, що добровільно покинув лави «ЛНР», оскільки зрозумів, що помилявся. Просив застосувати до нього покарання у вигляді позбавлення волі на п`ять років, звільнивши від відбування покарання з випробуванням. Обвинувачений зазначив, що у нього є дружина та малолітня дитина, які потребують його допомоги.

Троє свідків під час допитів у суді підтвердили, що бачили обвинуваченого у лавах «ЛНР».

У підсумку суд дійшов висновків, що обвинувачений займав командирську посаду у терористів, в його підпорядкуванні перебувало 12 осіб. Тому Феміда критично поставилася до свідчень обвинуваченого про те, що він брав участь тільки в охороні стратегічних висот, розвантаженні снарядів та копанні окопів.

У вироку сказано, що запобіжний захід, застосований до бойовика у вигляді тримання під вартою, залишити до набрання вироком законної сили.

Крім цього, з нього стягують 27,1 тис. грн витрат на експертизи.

Як повідомляв «Главком», наприкінці листопада Галицький районний суд Львова заочно визнав винним «військовослужбовця народної міліції «ЛНР» Олександра Ланшакова в участі в терористичній організації і призначив 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У жовтні Ленінський районний суд Запоріжжя призначив сім років позбавлення волі місцевому мешканцю, який готував терористичний акт у Запоріжжі на замовлення бойовика «ДНР». За грошову винагороду обвинувачений мав інсценувати напади на Церкву Московського патріархату в Україні з боку мирян новоствореної Православної церкви України, яку очолив митрополит Епіфаній.