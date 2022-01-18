Магічна каша: українські військові показали, чим харчуються (відео)

Чоловіки за кадром довго підкидали тарілку з кашею

Каша при підкидані тарілки з неї не випадає

Військовослужбовці військової частини 3033 Національної гвардії України показали, чим харчуються. Відповідне відео з’явилося в Телеграм-каналі «Вартові Еспресо».

На відео показано, як каша прилипла до тарілки. Чоловіки за кадром виконують різні трюки підкидають і перевертають тарілку, утім каша звідти довго не випадала, трималася наче на клею. Врешті після чергового підкидання субстанція таки випала єдиною купою, але так і не розпалася.

«Військовослужбовці в/ч 3033 бажають усім смачного та показують фокус із магічною кашею. Як вам? Повторите трюк?», – йдеться у коментарі під відео.

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