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    Магічна каша: українські військові показали, чим харчуються (відео)

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    Чоловіки за кадром довго підкидали тарілку з кашею - Магічна каша: українські військові показали, чим харчуються (відео)
    Чоловіки за кадром довго підкидали тарілку з кашею
    фото скріншот відео

    Каша при підкидані тарілки з неї не випадає

    Військовослужбовці військової частини 3033 Національної гвардії України показали, чим харчуються. Відповідне відео з’явилося в Телеграм-каналі «Вартові Еспресо».

    На відео показано, як каша прилипла до тарілки. Чоловіки за кадром виконують різні трюки підкидають і перевертають тарілку, утім каша звідти довго не випадала, трималася наче на клею. Врешті після чергового підкидання субстанція таки випала єдиною купою, але так і не розпалася.

    «Військовослужбовці в/ч 3033 бажають усім смачного та показують фокус із магічною кашею. Як вам? Повторите трюк?», – йдеться у коментарі під відео.

    Раніше «Главком» писав, що українських бійців на Гончарівському полігоні в Чернігівській області годують їжею, якість якої сумнівна. Нові фото з раціоном бійців оприлюднив у Facebook військовослужбовець Роман Глех.

    Нагадаємо, підприємець продав військовій частині неякісні консерви на 800 тис. грн.

    Теги: їжа військові соціальні мережі
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    Магічна каша: українські військові показали, чим харчуються (відео)