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    Події в Україні

    На Донеччині горів наркологічний диспансер

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    Причина пожежі встановлюється, - ДСНС - На Донеччині горів наркологічний диспансер
    Причина пожежі встановлюється, - ДСНС

    Рятувальники зазначили, що загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає

    У Донецькій області сталась пожежа у міському наркологічному диспансері міста Краматорська.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що інформація про пожежу надійшла 29 грудня о 21:20.

    «Пожежа виникла за адресою місто Костянтинівка, вул. Європейська. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що на першому поверсі триповерхової будівлі, в приміщенні профілактичного огляду хворих, спостерігається задимлення. На момент прибуття підрозділу персонал лікарні самостійно вийшов з будівлі. Пожежу локалізовано о 21:50, а ліквідована о 22:19», - йдеться у повідомленні.

    Рятувальники зазначили, що загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає. Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 30 грудня під час пожежі у будинку на Позняках загинув чоловік.

    28 грудня столичні рятувальники ліквідували пожежу на території Інституту екогігієни та токсикології.

    Нагадаємо, 22 грудня в корпусі Старобільського обласного психоневрологічного інтернату сталася масштабна пожежа, унаслідок якої загинули чотири людини. Ще троє людей отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували в лікарню Старобільська.

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