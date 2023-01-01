На Донеччині прикордонники збили ворожий дрон (фото)

Ворожий дрон шпигував за діями ЗСУ на одному з напрямків у Донецькій області

У Донецькій області прикордонники збили ворожий безпілотний літальний апарат. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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«Днями над своїми позиціями прикордонники виявили безпілотник російсько-окупаційних військ. Ворожий дрон шпигував за діями наших сил на одному з напрямків у Донецькій області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що по ворожому безпілотнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Влучними пострілами квадрокоптер збили, він впав біля позицій українських оборонців.

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Нагадаємо, у ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних. БпЛА.

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.